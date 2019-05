Yair Lapid znów grzmi i atakuje Polaków! Antypolski parlamentarzysta z Izraela przeszedł sam siebie

Żydowski parlamentarzysta, który ostro walczy o przejęcie przez organizacje żydowskie mienia po ofiarach Holocaustu żydowskiego pochodzenia, w mocnych słowach zwrócił się do Polskiego rządu. Yair Lapid wykorzystuje pamięć o Holocauście do atakowania Polski, a także przedstawiania przejęcia mienia bezspadkowego w kategoriach obowiązku.

Przypomnijmy, że wczoraj późnym wieczorem MSZ ogłosił, iż wizyta delegacji z Izraela została odwołana ze względu na to, że jej skład sugerował, iż rozmowy miałyby dotyczyć restytucji mienia bezspadkowego. – Strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników – ogłosiło polskie MSZ. To z całą pewnością efekt podnoszenia tego tematu przez środowiska skupione wokół Konfederacji.

Tymczasem znany z antypolonizmu izraelski parlamentarzysta Yair Lapid w ostrych słowach zwrócił się na Twitterze do polskiego rządu. – Polski rząd odwołał wizytę delegacji izraelskiej, aby uniknąć rozmowy o restytucji. Po ustawie o Holokauście (nowelizacja ustawy o IPN – red.) teraz słuszny zwrot majątku rodzinom zamordowanych Żydów nie jest możliwy – napisał na Twitterze Yair Lapid.

Oczywiście jest to kłamstwo, gdyż w całym tym zamieszaniu chodzi o mienie bezspadkowe, czyli mienie polskich żydów miałoby być przekazywane innym żydom, tylko dlatego, że są żydami. Nie chodzi tu o żadne przekazywanie majątku rodzinom, gdyż do tego nie byłaby potrzebna żadna specjalna ustawa, a wystarczyłoby się ze stosownym zaświadczeniem udać do sądu.

– Polski rząd wykorzystuje i nadużywa pamięci o Holokauście. Moralnym obowiązkiem Izraela jest uczynić swój głos słyszalnym. Rząd musi zająć stanowisko i powiedzieć: już wystarczy! – grzmi Lapid. – Polski rząd ponownie krępuje rząd Izraela w sprawie pamięci o Holocauście. Jeśli Netanyahu albo Katz nie zatrzymają tego i nie zaprzestaną negocjowania Holocaustu, świat będzie wiedział, że pamięć o Holocauście nie jest dla Izraela święta. Ta hańba musi zostać przerwana – dodaje izraelski polityk.