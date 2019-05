Biedronce rośnie potężna konkurencja! To nie Lidl ani Tesco, to Polska marka

Póki co Biedronka pozostaje liderem na rynku supermarketów, jednak tuż pod nosem rośnie jej silna konkurencja. Jeszcze do niedawna numerem dwa na rynku sieci sklepów spożywczych był Lidl, jednak obecnie to Polska sieć sklepów goni Biedronkę.

Już na początku ubiegłego roku pisaliśmy, że obecnie to nie Lidl, ani nie Biedronka, ale polska sieć sklepów rozwija się w naszym kraju najszybciej. Sieć sklepów Dino, choć nieznana w całym kraju to z roku na rok rozwija się coraz szybciej.

Biedronka ciągle jest niekwestionowanym liderem rynku, jednak to Dino rozwija się najszybciej. Dane wskazują, że w ubiegłym roku sprzedaż w sklepach spod tego szyldu wzrosła o 30.8 procent, przy wzroście na poziomie około 6 procent w przypadku Biedronki.

Sieć Dino dogania Biedronkę także pod względem ilości sklepów, choć różnica ciągle jest ogromna. W ubiegłym roku po szyldem Dino otworzono 202 nowe placówki i obecnie jest ich blisko tysiąc, przy czym sklepów Biedronka jest ok. 2900, ale w 2018 roku otworzono zaledwie 77 nowych punktów.

Sieć Dino planuje otworzenie blisko dwustu nowych sklepów w 2019 roku. Ile ich będzie dokładnie nie wiadomo, wiadomo jednak, że w 2020 roku firma ma otworzyć swój 1200. sklep, co oznaczałoby powstanie 223 nowych obiektów w ciągu od roku do niespełna dwóch lat.

W tym samym czasie Biedronka planuje otworzyć około 100 nowych sklepów, ale też 40 zostanie w tym okresie zamkniętych. Daleko w tyle zostaje Lidl. W 2019 roku niemiecka sieć otworzy zaledwie około 35 sklepów, a dopiero rok później osiągnie liczbę 700 punktów w całym kraju.

