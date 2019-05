Konfederacja nie odpuszcza ws. ustawy 447 JUST. Dlaczego polskie złoto jest zagranicą?

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy nie odpuszcza w sprawie ustawy 447 JUST, w której to rząd USA zobowiązał się do pomocy środowiskom żydowskim w odzyskiwaniu utraconego mienia na całym świecie. Konferencję w sejmie pt. „Czy polskie złoto w Londynie jest zabezpieczeniem dla roszczeń żydowskich?” zorganizowali Jacek Wilk oraz Jakub Kulesza.

– Mamy dziwną sytuację. Z niewiadomych powodów polskie złoto przechowywane jest w Londynie. Dlaczego tak się dzieje? Wiele krajów sprowadza złoto do siebie, a w Polsce tendencja jest odwrotna. Nasze złoto w bardzo dużych ilościach jest zagranicą – stanowczo stwierdza Wilk.

Przedstawiciele Konfederacji składają interpelację do Narodowego Banku Polskiego i zastanawiają się, czy przypadkiem majątek znajdujący się poza granicami Polski nie jest przeznaczony na pokrycie roszczeń żydowskich. – Składamy interpelację do NBP z zapytaniem: jakie są tego powody? Czy przypadkiem nie jest tak, że złoto będzie zabezpieczeniem, zastawą, na poczet realizacji roszczeń przemysłu holokaustu? – pyta Wilk.

– Wszystkiego w tej chwili można się spodziewać. Jest tyle kłamstw ze strony rządu, tyle pozorowanych działań, że taka możliwość niestety też wchodzi w grę. To może być jeden z powodów, dla którego Polska złota do siebie nie sprowadza. Mamy nadzieję, ze uzyskamy precyzyjną odpowiedź w tym zakresie – dodaje Wilk, kierując swoje wątpliwości w stronę Narodowego Banku Polskiego.

– Przechowywanie własności skarbu państwa poza granicami jest skandalem – nie owija w bawełnę Kulesza. – Z historii wiemy, ze im dłużej skarb państwa przebywa poza granicami państwa, tym większe prawdopodobieństwo, że dane państwo kontrolę nad tym skarbem utraci. I tak też może być z polskim złotem, które znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii.

– Podobnie było z Libią, tak też jest w przypadku Wenezueli. Maduro nie może ściągnąć złota z Londynu, bo opiera się temu finansjera międzynarodowa. Opiera się bezprawnie. Obawiamy się, że w trakcie różnych perturbacji na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście tych nieuprawnionych roszczeń żydowskich, może dojść do jawnych bądź ukrytych nacisków na władze polskie, a narzędziem tych nacisków może być właśnie polskie złoto. Co więcej, obawiamy się, że to złoto może być sposobem spłacenia roszczeń – nie ukrywa Kulesza.

– W imieniu Konfederacji apelujemy o zabezpieczenie naszego interesu narodowego, o zabezpieczenie naszego majątku i ściągnięcie polskiego złota do Polski – kończy wiceprezes partii Wolność.