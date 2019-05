Korwin-Mikke ostro odpiera zarzuty. „Pedofilowi dajemy po mordzie. Żaden pedofil nie powinien pozostać bezkarny”

W ostatnim czasie skrajnie lewicowy portal oko.press postanowił odgrzać stare wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, w związku z którymi dziennikarze tego portalu złożyli zawiadomienie do prokuratury. W związku z tym Korwin-Mikke po raz pierwszy od dłuższego czasu został zaproszony do telewizji.

Przypomnijmy, że kilka dni temu OKO.press przeanalizowało stare wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. „Nie mamy wyjścia. Zgłaszamy sprawę do prokuratury” – poinformowali dziennikarze. Nie wiadomo jak redakcja „analizowała”, ale przytoczone fragmenty bronią się same.

– Wolałbym, żeby moja córka trafiła w ręce pedofila, który po pupie pogłaszcze, niż poszła na lekcję edukacji seksualnej, bo to zabija erotyzm – mówił Korwin-Mikke. – Jeśli pedofil poklepie po pupie to nic się nie dzieje – to kolejna wypowiedź prezesa partii KORWiN.

„Pochwałę” pedofilii może w tym tylko widzieć taki „poeta” jak Witkowski. Czy jeżeli ktoś powie, że „wolałby żeby jego żona została zgwałcona, niż zamordowana” oznaczałoby to pochwałę gwałcenia? Oczywiście niezależnie od oceny takiego porównania, wyciąganie takiego wniosku byłoby absurdalne.

Autor tego tekstu Przemysław Witkowski z „Krytyki Politycznej”, specjalizuje się w donosach medialnych na prawicowych działaczy i nie tylko. Pisał już o St. Michalkiewiczu („judeosceptyk, nieźle żyje z datków”), o ruchu narodowym („Duce prowadź do szturmu”), o poddanym eutanazji 2-letnim Alfiem Evansie („biedny bezmóg z Anglii”), czy o prof. Jacku Bartyzelu („antysemita, ultrakatolik”).

No ale nie ma co narzekać, Witkowski zrobił prezesowi partii KORWiN niezłą reklamę – ten w końcu pojawił się w mediach. W programie „Wydarzenia i Opinie” na antenie Polsat News odniósł się do tych absurdalnych zarzutów.

– Zdecydowanie podtrzymuje te słowa, jeżeli poklepie po pupie to nic się strasznego nie stanie, natomiast lekcje wychowania seksualnego są straszne, bo zabijają erotyzm – powiedział Korwin-Mikke.

– Ale czy można mówić, że jak pedofil poklepie po pupie dziecko, to nic się nie stanie? – pytał Bogdan Rymanowski. – A co się stanie? – odpowiadał pytaniem prezes KORWiN-y. – Dobrze wiemy, że na tym się nie kończy – stwierdził Rymanowski.

– Aaa…To wtedy dajemy w mordę takiemu pedofilowi, ja mówię tylko o poklepaniu po pupie. Natomiast lekcje wychowania seksualnego są czymś strasznym, bo dziewczyny przestają umieć kochać, one zaczynają odbywać stosunki seksualne. Zabija się w kobietach erotyzm – argumentował lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Poseł Michał Szczerba z PO wspomniał natomiast, że przestępstwa pedofilskie nie powinny ulegać przedawnieniu. – Oczywiście, że żaden pedofil nie powinien pozostać bezkarny, natomiast powiedzmy sobie jasno prowadzicie grę polityczną, robicie histerię, na podstawie filmu – wytykał Korwin-Mikke.

– Niedługo na podstawie filmu „Jurasic Park” się będzie pisało prace doktorskie. W Ameryce jest zasada podstawowa jeżeli świadek czy sędzia obejrzy film, nie ma prawa się wypowiadać na ten temat. Bo już nie mówi własnym głosem, tylko mówi głosem reżysera – podkreślał były europoseł.