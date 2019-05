Tego plakatu wyborczego zakazano! Kandydatowi do Parlamentu Europejskiego nie pozwolono go powiesić w Krakowie [FOTO]

Konrad Berkowicz, „jedynka” na liście Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w okręgu świętokrzysko-małopolskim, poinformował na Facebooku że padł ofiarą cenzury. Okazało się, że nie pozwolono mu powiesić plakatu wyborczego.

Konrad Berkowicz to jeden z faworytów do zdobycia mandatu europosła w okręgu świętokrzysko-małopolskim. Póki co wiceprezesowi partii KORWiN rzucane są kłody pod nogi, Berkowicz poinformował na Facebooku, że nie pozwolono mu wywiesić plakatu wyborczego.

– Tego billboardu nie pozwolono powiesić w Krakowie! – informuje Berkowicz. Okazuje się, że ocenzurowany został plakat z wizerunkiem Róży Thun i cytatem z obecnej reprezentantki (Polski?) w Parlamencie Europejskim. Obecnie Thun ubiega się o reelekcję właśnie z okręgu świętokrzysko-małopolskiego.

– Róża Thun z Koalicji Obywatelskiej należy do Grupy Altiero Spinelliego – autora „Manifestu z Ventotene”, w którym czytamy: „Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne ZLIKWIDOWANIE granic dzielących Europę na SUWERENNE państwa” – pisze Berkowicz.

– Róża Thun z Koalicji Obywatelskiej dąży do pozbawienia Polski suwerenności! – podkreśla lider listy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlemantu Europejskiego.