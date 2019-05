„Zaczyna się holokaust Polaków”! Dr Czerniak ujawnia wstrząsającą prawdę o polskim systemie zdrowia [VIDEO]

Dr Hubert Czerniak w ostrych słowach wypowiedział się o biurokratyzacji polskiego tzw. systemu ochrony zdrowia. W nagraniu na kanale eMisjaTV mówił o nadmiernych procedurach i braku możliwości działań niestandardowych, które sprawdzają się w innych krajach Europy.

– Obecny system zdrowia przestał myśleć o człowieku, myśli o procedurach. Tragedią będzie totalną jeżeli wprowadzi się na wszystko procedury – zaczął dr Czerniak. Jego zdaniem obecny system zdrowia nie pozostawia lekarzom sfery na samodzielne myślenie.

– W tej chwili przychodzą dyrektywy z góry, bezmyślne dyrektywy, czyli procedury. A spróbuj się wychylić za procedury i dać coś, o czym czytałeś, co sprawdza się w innych państwach Europy. W Polsce nie wolno. Najlepszy przekład jest witamina C dożylna. Chcesz sobie ją podać, która bardzo dobrze skutkuje, wyciąga cię z sepsy, a w Polsce nie możesz – mówił Czerniak.

– Izby lekarskie stanowią rodzaj Cerbera pilnującego żeby w Polsce się nie działo dobrze. Oni są kupieni albo głupi, ale nie wierzę, że są głupi więc zostaje to drugie.

– Teraz będzie Holokaust Polaków, on się już zaczyna pod postacią różnych procedur medycznych. Czy pan Radziwiłł albo któryśkolwiek z tych mądrych z izb lekarskich, jak szef Polskiej Izby Lekarskiej, gdy się tak wypowiadał o mojej wiedzy, powinien poczytać troszeczkę.

– Myślę że jest wiele takich procedur, na przykład wprowadzanie statyn obligatoryjnie, czyli rozbijanie mózgów starszych osób, to doprowadza do Alzheimera, doprowadzenie do niewydolności serca. Proszę spojrzeć jak wyglądają wykresy wzrostu sprzedaży statyn i wzrostu niewydolności serca idą równolegle łeb w łeb. Cukrzyca to jest kolejna przyczyna dokładająca się do wzrostu chorób nowotworowych.

– Ktoś wprowadza tutaj następną procedurę, która nas niszczy. Niech pan zapyta co jest wskazaniem do podawania statyny. Już kłamstwo, że jest to walka z cholesterolem nie może być dalej promowane, bo okazuje się że cholesterol nas chroni, a nie zabija, więc już nie idziemy w kłamstwo cholesterolowe, tylko idziemy w kłamstwo każdy kto ma powyżej 60 roku życia ma obligatoryjnie dostać statynę.

– Każdy kto miał incydent wieńcowy dostanie statynę – dodał Dr Huber Czerniak przypomniał też, że w przedziale wiekowym 30-50 lat nastąpił w poprzednim roku wzrost zgonów o 100 procent. Poniżej pełne nagranie wystąpienie dr Huberta Czerniaka: