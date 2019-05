Ambasador USA włącza się do kampanii w Polsce i atakuje Konfederację. Mosbacher oskarża o „mowę nienawiści”. Bosak i Winnicki odpowiadają

Ambasador USA włącza się do polskiej kampanii do Europarlamentu. Georgette Mosbacher za pośrednictwem Twittera zaatakowała Konfederację, zarzucając jej nieprawdziwe informacje przekazywane w sprawie ustawy 447 JUST.

Niestety poza ogólnym atakiem, pani ambasador nie wskazała konkretnie, w którym miejscu rzekomo Konfederacja mija się z prawdą. Nie zabrakło natomiast wyświechtanej formułki o mowie nienawiści.

– Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe. Szczegóły na temat tzw. ustawy JUST z 2017 (Justice for Uncompensated Survivors Today). Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami – napisała Mosbacher.

‏

Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe. Szczegóły na temat tzw. ustawy JUST z 2017 (Justice for Uncompensated Survivors Today): https://t.co/b3cqDRmA0O . Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) May 16, 2019

Na odpowiedź przedstawicieli Konfederacji nie trzeba było długo czekać. – Ambasada USA miała ostatnie dwa lata na wyjaśnianie o co chodzi. Nigdy nie zaprosili propolskich organizacji do jakiejkolwiek dyskusji na ten temat – napisał Krzysztof Bosak, który jednocześnie zapowiedział o 15:30 konferencję, w której szczegółowo odpowie na zarzuty kierowane przez Mosbacher.

Ambasada USA miała ostatnie dwa lata na wyjaśnianie o co chodzi. Nigdy nie zaprosili propolskich organizacji do jakiejkowiek dyskusji na ten temat. Taki głos w tej chwili jest ordynarną próbą interwencji w kończącą się kampanię wyborczą. Polska to nie jest republika bananowa! https://t.co/WfRuJ9uW3f — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 16, 2019

– Rząd przyzwyczaił Panią, że można traktować Polskę jak bananową republikę i ingerować w wybory. Wzrost siły #KONFEDERACJA udowodni Pani, że nie można – stanowczo odpowiedział Robert Winnicki.