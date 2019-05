Brytyjskie myśliwce ścigały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Wcześniej zajmowały się tym polskie F-16 [VIDEO]

Brytyjskie myśliwce Typhoon dwukrotnie przechwyciły rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Patrolujący niebo nad krajami nadbałtyckimi brytyjscy piloci dyżurują w ramach misji NATO Baltic Air Policing.

We wtorek 14 maja 2 brytyjskie myśliwce zostały poderwane na spotkanie grupy rosyjskich samolotów składającej się z 2 myśliwców Su-27 i powietrznego stanowiska dowodzenia Ił-22 Bizon. Rosyjskie samoloty leciały w kierunku Kaliningradu. W środę 15 maja ta sama grupa wracała do Rosji.

Para dyżurna złożona z 2 myśliwców Typhoon została poderwana z bazy Ämari Air Base w Estonii. Były to pierwsze przechwycenia jakich dokonali Brytyjczycy od momentu przejęcia dyżuru w NATO Baltic Air Policing. 4 myśliwce Typhoon należące do XII Eskadry RAF stacjonujące na co dzień w bazie RAF Coningsby w Lincolnshire przybyły do bazy Ämari 24 kwietnia. Wcześniej na estońskim lotnisku stacjonowały niemieckie Eurofightery.

– W dniu 14 maja pełniące dyżur QRA Typhoons zostały poderwane z zadaniem przechwycenia i zidentyfikowania niezidentyfikowanych samolotów. Sześć minut po starcie z bazy lotniczej Ämari, naprowadzani przez estońskich kontrolerów, szybko zbliżyliśmy się rosyjskiego samolotu Ił-22 Bizon eskortowanego przez dwa rosyjskie myśliwce SU-27 – relacjonował Dowódca Skrzydła, Paul ‘Pablo’ O’Grady.

– Lecąc obok rosyjskich samolotów w bezpiecznej odległości, ja i mój skrzydłowy upewniliśmy się, że rosyjskie samoloty były bezpiecznie eskortowane poza estońską przestrzenią powietrzną. Rosyjscy piloci i załogi zachowywali się w profesjonalny i spokojny sposób. Następnie przekazaliśmy formację rosyjską węgierskiej parze QRA, która wystartowała z Litwy, aby kontynuować eskortę do Kaliningradu – dodał.

Stacjonujący w bazie w Szawlach na Litwie Węgrzy przejęli dyżur w NATO Baltic Air Policing od Polski. Węgierskie lotnictwo wykorzystuje myśliwce JAS 39 Gripen.

Polska uczestniczyła jako tak zwany kraj wiodący w 49. zmianie Baltic Air Policing. Polskie myśliwce F-16, wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 8, wykonały w czasie trwającej od początku roku do końca kwietnia misji 22 przechwycenia rosyjskich samolotów.

Four RAF Typhoon jets based at @RAFConingsby have departed to begin the next round of the @NATO Baltic Air Policing mission based in Estonia and take over from German Airforce Typhoons. pic.twitter.com/c24m4nlvtw

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 24 kwietnia 2019