MegaDEBATA! Jacek Wilk zmasakrował innych kandydatów. „UE musi się nauczyć walczyć z problemami, które sama stwarza” [VIDEO]

Poseł Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy – Jacek Wilk wziął udział w debacie TVP Katowice i Radia Katowice na temat przyszłości UE oraz miejsca Polski we wspólnocie. Pytano go o euro, sprawę imigracji do Europy i o to czy Unia Europejska powinna być matką ojczyzn, parlamentów narodowych czy Europą scentralizowaną?

Pierwsze pytanie brzmiało: O jakie sprawy województwa Śląskiego zamierza Pan zabiegać w parlamencie europejskim?

„Ja założyłem w sejmie specjalny zespół do spraw „Polska 3.0″ – to jest strategiczny program Trójmorza, który ma się zajmować rozwojem infrastruktury. Zwłaszcza infrastruktury położonej w tej części Polski, w województwie śląskim. Ponieważ ta infrastruktura ma łączyć Polskę z krajami południa Europy. Ma on rozszerzać szlaki komunikacyjne, szosy, szlaki wodne itp. To jest strategiczny program Trójmorza. To jest tak naprawdę nowy centralny okręg przemysłowy dla Polski. To jest koncepcja, dzięki której mogą tutaj powstać setki tysięcy nowych miejsc pracy. Dzięki której nowe gałęzie technologii mogą się rozwijać w tym terenie. Dzięki temu Polska może wkroczyć do grona najbardziej konkurencyjnych krajów w tej części Europy!” – odpowiedział Wilk.

Kolejne pytanie dotyczyło tego jak pogodzić ekologię z ekonomią.

„My mamy ogromne zasoby węgla kamiennego, według głównego geologa kraju około 500 miliardów ton węgla. I nie trzeba od tego przebogatego zasobu odchodzić, tylko wykorzystywać go za pomocą nowoczesnych technologii. Ja założyłem specjalny zespół parlamentarny, ds. kopalni Krupiński i technologii podziemnego zgazowania węgla. Ta technologia w pierwszej kolejności pozwala na to, aby głęboko pod ziemią produkować gaz, który jest wodorem. Czyli najczystszym możliwym paliwem. Jeżeli przemnożymy liczbę tych ton węgla na razy 400 m3 wodoru mamy 6 milionów złotych na jednego mieszkańca! To jest ogromne bogactwo, które musimy wykorzystać! Po pierwsze będziemy mieli suwerenność energetyczną, po drugie po to by mieć tanią i czystą energię, a po trzecie po to, aby stworzyć fundusz emerytalny jak Norwegowie, żeby polscy emeryci mogli mieć godne emerytury” – stwierdził poseł Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy.

Trzecie pytanie dotyczyło imigracji. „Europa otwarta dla imigrantów? Czy Europa pomagająca tam gdzie występuje kryzys?”

„UE musi się nauczyć walczyć z problemami, które sama stwarza. Niestety dożyliśmy takich czasów, kiedy UE stwarza kolejne problemy ekonomiczne, społeczne czy gospodarcze – nie potrafi sobie z nimi radzić. Ponieważ takie superpaństwo, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Odpowiedzią na te problemy są suwerenne państwa, które poradzą sobie z takimi problemami znacznie szybciej. Te problemy to była przyczyną Brexitu. Bo Brytyjczycy zauważyli, że rząd w Brukselski tylko im szkodzi, a nie pomaga, że tworzy problemy, a oni nie mają na niego żadnego wpływu. Każde z państw europejskich, także w odniesieniu do kwestii imigracji powinni stworzyć swoją własną politykę. Polska powinna stać twardo na stanowisku, że trzeba zrobić wszystko by zatrzymać młodych polaków w Polsce a nie za wszelką cenę sprowadzać imigrantów w ramach zstępowania młodych polaków – imigrantami” – odpowiedział.

Czwarte pytani brzmiało: „Euro w portfelach Polaków? Tak czy nie?”

„Oczywiście, że nie. Euro to jest waluta sztuczna, to waluta polityczna to waluta, która nie przynosi korzyści. We wszystkich krajach, które przyjęły euro rosną ceny, spada siła nabywcza, spada wzrost gospodarczy to jest po prostu coś co szkodzi krajom europejskim. We wszystkich państwach, które przyjęły euro, już specjalne komisje obliczają jak wyjść bezpiecznie z euro. My absolutnie nie powinniśmy euro przyjmować, powinniśmy dbać o swoją suwerenność monetarną. to nie jest prawda, że dzięki euro coś zyskamy, wręcz przeciwnie. Dzięki złotówce Polska może konkurować z innymi krajami” – mówił Wilk.

Ostatnie pytanie dotyczyło czy EU powinna być matką ojczyzn, parlamentów narodowych czy Europa scentralizowana z ośrodkiem decyzyjnym w Brukseli?

„Odpowiedź jest oczywista. UE w obecnym kształcie jest nie do zaakceptowania. Odrzucamy ją z tych powodów, że ona zbyt centralistycznie podchodzi do tego, co się dzieje w konkretnych państwach. Doszło do tego, że jest absurdem na każdym etapie, na każdym polu swojego funkcjonowania. Z punktu prawnego UE narzuca regulacje, czyli ujednolica wszytko, nawet wbrew tradycji prawnej danego kraju. To rodzi naturalne napięcia. UE niszczy konkurencję, gospodarczą, podatkową, niszczy konkurencję między państwami. Na polu politycznym UE również jest absurdem. Teraz UE jest zdominowana przez tylko jedno państwo – Niemcy. Albo UE się głęboko zreformuje, najlepiej wróci do EWG albo się sama rozpadnie” – powiedział Jacek Wilk.

Poniżej całe nagranie.

Źródło: Facebook: Jaeck Wilk