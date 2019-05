Jedynka na listach Wiosny odmawia prawa wyborczego osobom o innych poglądach? Szokujące słowa Sylwii Spurek

Jedynka na listach Wiosny Roberta Biedronia, Sylwia Spurek, zadała na swoim profilu na Twitterze pytanie, które można wręcz uznać za szokujące. Wszystko to w kontekście wypowiedzi Ryszarda Legutki.

W swej wypowiedzi Ryszard Legutko stwierdził, iż nadużycia seksualne wśród członków Kościoła, to przypadki homoseksualizmu. Ponad 80 procent dotyczy chłopców w wieku 12-17 lat i to nie jest żadna pedofilia, to jest pederastia po prostu.

W reakcji na tę wypowiedź Sylwia Spurek napisała na swoim profilu na Twitterze: Czy osoby z poglądami prof. #Legutko powinny mieć bierne prawa wyborcze do PE? Co tacy ludzie chcą robić w Parlamencie Europejskim?

Pytanie to spotkało się z niezwykle negatywnym odbiorem. Krystyna Pawłowicz napisała, że osoba będąca zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich powinna stawać w obronie praw przysługujących obywatelom, a nie je odbierać. Ponadto wiele osób komentujących wpis zarzuciło kandydatce Wiosny, że w ogóle nie rozumie zasad, którymi rządzi się demokracja.

Wypowiedź ta budzi wiele kontrowersji, albowiem można ją interpretować jako chęć odebrania biernego prawa wyborczego osobom, które mają inne poglądy. Tym bardziej że jej autorką jest osoba będąca z wykształcenia doktorem nauk prawnych, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe.

Czy osoby z poglądami prof. #Legutko powinny mieć bierne prawa wyborcze do PE? Co tacy ludzie chcą robić w Parlamencie Europejskim? https://t.co/3M10jK4IYo — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) May 15, 2019

Była zastępca RPO Bondara zastanawia się, czy odbierać prawa wyborcze za poglądy 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) May 16, 2019

Osoba,która była z-cą Rzecznika Praw Obywat. i teoretycznie ma walczyć o wolność poglądów dla innych,chce zabierać prawa wyborcze wybitnemu intelektualiście i naukowcowi,prof.LEGUTCE za …..POGLĄDY,odmienne od jej nihilistycznych,własnych..

Takie totalne cele ma też Rzecznik.. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) May 16, 2019

Jak odbieranie komuś praw wyborczych ze względu na inne poglądy ma się do praw człowieka, którymi się Pani zajmuje? — Tomasz Merwiński (@tmerwinski) May 16, 2019

Źródło: Twitter.com