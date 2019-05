Komik prezydentem, muzyk premierem? Znany rockman stworzył partię i wystartuje w wyborach parlamentarnych na Ukrainie

To już pewne, jeden z najpopularniejszych ukraińskich muzyków Swiatosław Wakarczuk lider popularnego zespołu Okean Elzy wystartuje w wyborach parlamentarnych. Do Najwyższej Rady pójdzie w ramach nowej, własnej partii o nazwie Głos.

Wakarczuk był już wcześniej łączony z polityką. Przed niedawnymi wyborami, brany był nawet pod uwagę, jako jeden z kandydatów na prezydenta Ukrainy. W sondażach osiągał wyniki na poziomie 7-9 procent poparcia, jednak sam muzyk nie zdecydował się na start, mówiąc iż nie zależy mu na byciu ważnym politykiem, a na realnych zmianach.

Tworzymy nową siłę polityczną, partię prawdziwych zmian – oświadczył dziś Wakarczuk, czym potwierdził start w wyborach parlamentarnych, o czym mówiło się już od kilku tygodni

W czasie, gdy Rosja zagraża naszemu bezpieczeństwu i stara polityka zjada kraj od środka, my – partia Głos – idziemy do parlamentu, by zniszczyć starą politykę i tworzyć nową. Politykę, która przyniesie prawdziwe zmiany – zadeklarował.

Wakarczuk zapowiedział, że zmiany, które proponuje jego ugrupowanie, będą o wiele głębsze od tego, co oferuje nowo wybrany prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jeśli prezydent proponuje zmiany, to my opowiadamy się za jeszcze większymi – podkreślił.

Muzyk przedstawił członków swojego ugrupowania, wśród których jest m.in. była wiceminister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Julia Kłymenko, były szef organizacji Transparency International Ukraina Jarosław Jurczyszyn oraz znani lekarze i wolontariusze wspierający żołnierzy walczących z separatystami prorosyjskimi w Donbasie.

43-letni Wakarczuk pochodzi ze Lwowa. Znany jest z aktywności obywatelskiej i działalności charytatywnej, opowiada się za integracją Ukrainy z Zachodem. W latach 2007-2008 zasiadał w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy jako przedstawiciel popierającego ówczesnego prezydenta Wiktora Juszczenkę bloku Nasza Ukraina-Ludowa Samoobrona. Złożył mandat w proteście przeciwko brutalnemu stylowi uprawiania polityki.

Źródło: PAP / NCzas.com