Konfederacja najdynamiczniej zyskuje wyborców. Przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jak wynika z uśrednionych badań sondażowych Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy najdynamiczniej zyskuje wyborców.

To co się dzieje w sprawie nieuprawnionych ruszczeń żydowskich najwyraźniej przekonuje Polaków do oddania głosu na jedyną opcję tak głośno i stanowczo sprzeciwiających się tym rozbójniczym żądaniom.

Uśrednione wyniki sondaży, które opublikował na Twitterze Marcin Palade,pokazują, że wśród zdecydowanych wyborców najdynamiczniejszy przyrost poparcia odnotowuje Konfederacja. W maju poparcie dla Konfederacji wzrosło o 1.5 p.proc.

Najwięcej traci PiS. I nic dziwnego. Ich postawa wobec żydowskich i amerykańskich nacisków, próby zamiatania sprawy pod dywan, a także postawa izraelskich polityków wprost domagających się pieniędzy za tzw. mienie bezspadkowe, zasiały zwątpienie wśród wyborców tej partii.

Także postawa PiSu wobec rozbuchanej nagonki na Kościół w sprawie pedofilii nie przysporzy głosów partii rządzącej. Dali się wpuścić na nowo w znany problem i weszli w narrację lewicowców i rogów Polski i Kościoła.

Zdaniem wielu polskich patriotów polska scena polityczna musi poszerzyć się o ugrupowanie, które zdecydowanie będzie broniło polskiego interesu narodowego. Od tego zależy przyszłość nas wszystkich.

Przed nami ostatni, najbardziej intensywny tydzień kampanii przed wyborami do parlamentu Europejskiego. Wszyscy politycy, działacze i aktywiści musza się zmobilizować i działać na najwyższych obrotach. Majowe wybory będą mieć duży wpływ na jesienne wybory do polskiego parlamentu.