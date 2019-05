Majka dołącza do koła Konfederacji! „Punktem zwrotnym były protesty przeciwko ustawie 447. To bardzo ważna kwestia” [VIDEO]

Poseł Robert Majka dołączył do koła Konfederacji w Sejmie. O godz. 14 odbyła się konferencja, na której oficjalnie ogłoszono posła Majkę szóstym członkiem koła. Jak powiedział, decyzja o przystąpieniu do ugrupowania zapadła „po ostatnim proteście przeciw ustawie JUST 447”.

– Witamy w naszym gronie posła Roberta Majkę, czterdziestoletniego opozycjonistę, byłego członka Trybunału Stanu, człowieka-legendę Solidarności Walczącej. Od wczoraj jest członkiem koła Konfederacja – powiedział poseł Marek Jakubiak, przewodniczący koła.

– Cieszę się, że mogę być w Konfederacji. Chciałbym w nim realizować swój projekt, przede wszystkim, aby nie doszło do zacementowania polskiej sceny politycznej na POPiS, tak jak się to dzieje od wielu, wielu lat – powiedział poseł Robert Majka.

– Moim zdaniem najważniejszą kwestią jest, aby każdy polityk przedstawił decyzję administracyjną, że nie był tajnym współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa PRL, czyli WSW i SB. Ja taką decyzję posiadam – oznajmił przedstawiając przed kamerą wspomniany dokument.

– To jest podstawa, moim zdaniem, reform w państwie polskim. Poza tym musi dojść do jasnego przedstawienia raportu o stanie państwa polskiego, o czym jako poseł tej kadencji wnioskowałem do premiera Mateusza Morawieckiego. Niestety, ale takiego raportu się nie doczekałem – podkreślił Majka.

– Punkt zwrotny o przystąpieniu do Konfederacji był po ostatnim proteście przeciw ustawie JUST 447. To jest bardzo ważna kwestia. Musimy sobie zdać sprawę z niebezpieczeństwa, jakie grozi państwu polskiemu – ocenił poseł Robert Majka.