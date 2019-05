Obłęd! W niemieckim Kościele strajkują kobiety. Domagają się rewolucji

O tym, że instytucja Kościoła przeżywa swój kryzys, nie trzeba nikogo przekonywać. Najlepiej świadczy o tym to, co dzieje się od kilku dni w Niemczech. Grupa kobiet domaga się dostępu do wszystkich stanowisk w kościelnej hierarchii.

Organizatorem strajku jest ruch o nazwie Maria 2.0. Domaga się on się wprowadzenia święceń kapłańskich dla kobiet oraz zniesienia obowiązkowego celibatu.

Co ciekawe, ruch ten jest popierany przez Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZdK), który reprezentuje kilka milionów świeckich katolików w Niemczech, a także przez Katolicką Wspólnotę Kobiet (KDF), która domaga się wprowadzenia kapłaństwa dla przedstawicielek płci pięknej.

Udział w strajku biorą kobiety sprawujące różnego rodzaju posługi, np. katechetki. Z danych wynika, że takich osób jest tysiące, co więcej, nie otrzymują one wynagrodzenia za swoją pracę.

– Jesienią odbędzie się spotkanie ZdK z Episkopatem, na którym poruszone zostanie wiele naszych postulatów – powiedział Rzecznik ZdK, Theodor Bolzenius. Wyraził on również nadzieję, że wiele kwestii, które mogą być uregulowane na poziomie krajowym, zostanie załatwionych pomyślnie dla strajkujących.

Źródło: Rzeczpospolita