Ojciec Rydzyk zabrał głos ws. filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”

Ojciec Tadeusz Rydzyk udzielił wywiadu „Naszemu Dziennikowi”, w którym jednoznacznie wypowiada się o filmie braci Sekielskich pt. „Tylko nie mów nikomu”. – Gdyby za tym, co dziś się dzieje, stała troska o dobro i rzeczywista chęć walki z pedofilią, pokazywano by to zjawisko w innych stanach i zawodach. Nie usprawiedliwiamy niczego, ale trzeba mówić prawdę, że odsetek księży jest nikły – twierdzi założyciel Radia Maryja.

– Pedofilia jest czymś obrzydliwym, nie ma na to słów. Zauważmy jednak, że najpierw ktoś współczesny świat od lat seksualizuje. Gdzie są głosy oburzenia przeciwko deprawacji dzieci? Zamiast wychowywać do piękna, do dobra, epatuje się dzieci i młodych obrzydliwościami – mówi bez ogródek Rydzyk.

Stara się także ze wszystkich sił podkreślić, że kilka czarnych owiec nie może przekreślić całego dobra, które jest w Kościele. – W ciągu 30 lat znaleziono kilka osób, które dopuściły się tych przestępczych czynów, a ile było dobra, męczeństwa? Dlaczego o tym się nie mówi? Grzech należy wyrywać, ale nie niszczyć człowieka, nie niszczyć Kościoła. Bo Chrystus jest Miłością.

– Wszyscy jesteśmy mniej czy więcej grzeszni. Kościół wydał i wydaje tylu wspaniałych kapłanów, tylu księży męczenników. Spójrzmy chociaż na XX wiek i zbrodnie na katolikach dokonywane z jednej strony przez sowiecką Rosję, z drugiej przez Niemcy. Wiemy przecież, jak cierpieli kapłani w Polsce w obozach koncentracyjnych, a potem w komunistycznych więzieniach, mordowani, poddawani represjom, torturom, jak ks. bp Czesław Kaczmarek czy ks. abp Antoni Baraniak – staje w obronie księży Rydzyk.

Rydzyk nie ma również wątpliwości, że film o pedofilii w Kościele nie ma na celu pochylenia się na problemem, lecz powstał, by toczyć ostrą, bezpardonową walkę. – To jeden z etapów walki z Kościołem. Pedofilia to głębokie zboczenie. Ale trzeba też dostrzegać, że z tego dramatu zrobiono „przemysł pedofilii”, chcąc zarabiać na oskarżeniach o pedofilię i niszczyć Kościół. To są zorganizowane działania, które już przetestowano za granicą – przypomina.

Apeluje, by dialog i współczesną Polskę budować na miłości, a nie podziałach. – Człowiek człowiekowi nie może być wilkiem. Powinniśmy być dla siebie braćmi i siostrami, pomagać sobie nawzajem, cieszyć się sukcesami innych. Na podziałach zależy zawsze diabłu – żeby jeden był przeciw drugiemu, bez wyrozumiałości, solidarności, bez merytorycznej rozmowy – nie ma wątpliwości Rydzyk.

Źródło: naszdziennik.pl