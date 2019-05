Strzelali do kolegów ze szkoły w Kolorado. Teraz grozi im kara śmierci. Nastolatek może nie zdążyć ze zmianą płci [VIDEO]

Dwóch nastolatków oskarżonych o śmiertelne zastrzelenie kolegi z klasy i zranienie ośmiu innych w szkole średniej w Denver w zeszłym tygodniu zostało oficjalnie oskarżonych o morderstwo i usiłowanie zabójstwa. Obydwaj odpowiedzą jak dorośli.

Motywem ich działania było poczucie dyskryminacji. Jeden ze sprawców jest gejem, a drugi uważa się za transa. Devon Erickson ma lat 18, Alec McKinney 16. Do zdarzenia doszło w w szkole Science, Technology, Engineering and Math (STEM) w Highlands Ranch w Kolorado, 7 maja. Alec McKinney, który nie identyfikuje się jako mężczyzna, został wpisany na listę sądową jako Maya Elizabeth McKinney.

Obaj nastolatkowie mają całą listę zarzutów, od morderstwa pierwszego stopnia, przez usiłowanie zabójstwa, po podpalenie i kradzież.

18-Year old Devon Erickson and 16-Year Alec McKinney both facing 48-counts including 1st degree murder and now both facing adult charges though only Erickson is eligible for the death penalty under state law. #kdvr pic.twitter.com/G5XXdLmaSB

Stacja telewizyjna ABC w Denver poinformowała, że użyte przez nich pistolety zostały wykradzione z domu Ericksona, którego rodzice kupili broń zgodnie z prawem. Ich ofiarą był 18-letni Kendrick Castillo, który zginął zaledwie trzy dni przed zakończeniem studiów. Castillo miał z kolegami próbować rozbrojenia napastników.

Młody transseksualista na sali sądowej:

NEW: Murder and other charges have officially been filed against 18-year-old Devon Erickson and 16-year-old Alec McKinney in the deadly Colorado school shooting – with Erickson seen on camera in court and prosecutors charging McKinney as an adult. https://t.co/k1fQuO4u0y pic.twitter.com/sNe0ovhNhK

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 15, 2019