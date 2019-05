To nie żart! W Rosji można studiować… hamburgerologię. Chętny „studentów” nie brakuje

To nie jest żart, który miałby kpić z maturzystów zdających obecnie egzamin dojrzałości. Sieć restauracji McDonald’s otworzyła w Moskwie swój pierwszy korporacyjny „Uniwersytet Hamburgerologii”.

Jeśli ktoś sądzi, że mógłby zatem ruszyć na podbój tego kierunku, to natychmiast wyprowadzamy z błędu. Wspomniana hamburgerologia to kierunek zarezerwowany wyłącznie dla pracowników korporacji, którzy przygotowywani są do objęcia wyższych szczebli np. funkcji dyrektorskich.

W 2019 roku inwestujemy ponad 250 mln rubli (około 4 mln dolarów) w szkolenie i rozwój naszych pracowników – miał powiedziać dyrektor generalny McDonald’s w Rosji Marc Carena, dziennikarzom zebranym na konferencji prasowej.

Jak stwierdził, obecnie na terenie samej Federacji Rosyjskiej w sieci pracuje około 50 tysięcy osób, z których część jest przygotowywana do awansów na wyższe stanowiska kierownicze.

Co ciekawe, za skończenie studiów z hamburgerologii uczniowie otrzymują dyplom, który honorowany jest we wszystkich państwach, w których znajdują się restauracje sieci McDonald’s, a jest ich aż 120.

Według informacji lokalnych mediów, szefostwo korporacji złożyło także oficjalny wniosek do ministerstwa edukacji Rosji, aby program hamburgerologii został uznany jako program naukowy. Oznaczałoby to, że program studiów byłby traktowany tak samo jak oficjalne kursy doszkalające pracowników.

