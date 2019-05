Ważny polityk Kukiz’15 odchodzi z ruchu i przechodzi do Konfederacji. „Kukiz’15 jest wykorzystywany przez PiS do walki z Konfederacją” [VIDEO]

Jakub Kozieł, szef szczecińskich struktur Kukiz’15 przeszedł do Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Jak wyznał, starania jego i kolegów, by odbudować struktury ruchu w Szczecinie spotkały się z brakiem zainteresowania ze strony władz ugrupowania. Ponadto sprzeciwia się nagonce na Konfederację, zaś Kukiz’15 postrzega jako narzędzie w rękach PiS.

– W dniu dzisiejszym opuszczam ruch Kukiz’15 i dołączam do Konfederacji, a dokładniej do partii KORWiN. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, które w ruchu Kukiz’15 mi się nie podobały – ogłosił Jakub Kozieł.

– Półtora roku temu, gdy poseł Sylwester Chruszcz opuszczał Kukiz’15, dołączyłem do kolegów i staraliśmy się odbudować struktury, ruch i entuzjazm, który był w Kukiz’15 przed wyborami w 2015 roku. Jednak spotykaliśmy się z całkowitym brakiem zainteresowania ze strony centrali. Nie mieliśmy żadnego wsparcia – wyznał Kozieł.

– W związku z tym wiele osób z Kukiz’15 odeszło do Konfederacji, różnych ugrupowań, które je tworzą. […] W związku z tym, że zrobiła się taka nagonka na Konfederację, m.in. w związku z ustawą 447, bardzo mi się też nie spodobało, że Kukiz’15 jest wykorzystywany przez PiS do walki z Konfederacją, a moim zdaniem oba ugrupowania – Kukiz’15 i Konfederacja – powinny iść razem i powinny wspólnie walczyć o dobrą Polskę – powiedział Kozieł, były szef struktur Kukiz’15 w Szczecinie.

– Dlatego dzisiaj opuszczam ruch Kukiz’15, dołączam do Konfederacji i zachęcam wszystkich sympatyków ruchu do tego, by w najbliższych wyborach do PE oddali swój głos na numer pięć na liście, czyli na Klaudię Szendlerowicz – podsumował Kozieł.