Żyd grozi polskiemu premierowi! Izraelski publicysta: „Mateusz Morawiecki powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności”

Stosunki na linii Polska – Izrael są napięte już od dłuższego czasu. Coraz częściej jednak stronie żydowskiej puszczają nerwy. Wczoraj publicysta „Jerusalem Post” Arsen Ostrovsky zagroził premierowi Mateuszowi Morawieckiemu pociągnięciem do odpowiedzialności. Dziś niestrudzenie kontynuuje temat.

Ostrovsky napisał na swoim profilu na Twitterze, iż nie jest możliwym naprawienie chorej i pokręconej nienawiści. Ma to związek z jego wcześniejszym wpisem, gdzie stwierdził, że Polska systematycznie wybiela historię dotyczącą Holocaustu.

Publicysta dodał również, że Polska musi na nowo rozpoznać swoją przeszłość i przestać organizować systematyczne wybielanie historii. Ponadto zaznaczył, że Izrael ma obowiązek wypowiadania się w tym przedmiocie, a premier Mateusz Morawiecki musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Wszystko to w kontekście artykułu, który ukazał się w „Jerusalem Post”, gdzie stwierdzono, że w obliczu zmierzających się wyborów dla polityków takich jak Morawiecki, zgoda na zrekompensowanie żydowskim ofiarom nazistów i ich współpracowników sprawia, że ​​wydaje się on słaby w oczach wyborców skrajnie prawicowych.

– Naprawdę nie możesz wymyślać tak chorej, pokręconej nienawiści! – pisze Ostrovsky w odpowiedzi na komentarz jednego z Polaków.

I post @Jerusalem_Post Editorial ( https://t.co/6LA11WbLPr ) on latest crisis btwn #Poland & #Israel , incl. Poland’s systematic whitewashing of their #Holocaust history. This a response I receive from Polish account @JanSliwa 😱 pic.twitter.com/AdIf5ICmNn

You seriously can’t make up such sick, twisted hate!

Powerful Editorial by @Jerusalem_Post on latest crisis between #Poland & #Israel:

Poland has to recognize its past & stop orchestrating a systematic whitewash of history. Israel has obligation to speak out & PM @MorawieckiM needs to be held accountable.https://t.co/KWZGu4LUDT pic.twitter.com/tKtJHvicIu

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 15, 2019