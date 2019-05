Czy w 2020 roku czeka nas horrendalny wzrost kosztów utrzymania domu? „Tych podwyżek nie da się zatrzymać”

Trzyosobowa rodzina wydaje na utrzymanie gospodarstwa domowego ponad 928 zł miesięcznie. To o 15 zł więcej niż rok temu. Rządowa interwencja na rynku energii elektrycznej jedynie spowolniła wzrost kosztów utrzymania.

W kwietniu 2019 r. najmocniej w stosunku do ubiegłego roku zdrożały koszty wywozu śmieci. W ciągu roku średnia stawka była wyższa o prawie 17%. Stawki czynszów w skali roku zwiększyły się średnio o 4,9%, zaś wszelkie usługi związane z utrzymaniem mieszkania – wskutek rosnących wynagrodzeń – o 5%. Więcej niż przed rokiem trzeba też płacić za wodę, kanalizację i opał.

Łączny koszt utrzymania i prowadzenia domu w kwietniu 2019 roku wzrósł w ciągu o 1,6%, a więc nieco mnij niż inflacja (2,2%), ale eksperci ostrzegają. Interwencja rządu na rynku energii elektrycznej spowolniła jedynie wzrost kosztów prądu.

Na dodatek to jedyna w obszarze kosztów utrzymania gospodarstwa domowego pozycja, która – według danych GUS – nie wykazuje gwałtownego wzrostu. Ale przed nami jeszcze podwyżki – i to nawet o 20-30 proc. – cen prądu. Stanowi on ok. 40% kosztów mieszkaniowych, które już w przyszłym roku mogą doznać horrendalnego wzrostu.

Źródło: alebank.pl