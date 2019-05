Edyta Górniak za wakacyjne koncerty zgarnie OGROMNE pieniądze. Diwa zostawiła daleko w tyle Rodowicz i Sławomira

Wakacje dla wielu oznaczają czas wolny i odpoczynek, zupełnie inaczej patrzą na to muzycy, dla których letnie miesiące to okres wytężonej pracy. Imprezy plenerowe, festiwale i inne tego typu imprezy to świetna okazja, żeby zarobić duże pieniądze. Tegoroczną rekordzistką może być Edyta Górniak, która już teraz zaplanowane ma blisko 40 koncertów.

Dziennikarze gazety Super Express postanowili stworzyć dokładne zestawienie ogłoszonych występów największych gwiazd polskiej estrady i policzyć, ile otrzymają pieniędzy, za ten trudny i intensywny czas pracy. Zdecydowanie najwięcej zgarnąć ma Edyta Górniak, która jest liderką zestawienia. Każdy koncert „Edzi” to wydatek dla organizatorów rzędu 50 tysięcy złotych, łatwo zatem policzyć, że przy prawie 40 koncertach gwiazda zgarnie 2 miliony złotych.

Niewiele mniej zarobi, nieschodzący ze sceny, legendarny Lady Pank. Według oficjalnych kalendarzy zagrają oni 31 koncertów, za co otrzymają ponad 1,5 miliona złotych. Równie dużo zarobić będzie mogła Beata Kozidrak. Niezniszczalna, wiecznie na topie, gwiazda zespołu Bajm dzięki swojej jubileuszowej trasie koncertowej zarobi grubo ponad 1 milion złotych.

Nieco mniej, aczkolwiek cały czas dużo, zarobią inne gwiazdy takie jak: Sylwia Grzeszczak, Maryla Rodowicz czy Sławomir.

Co ciekawe, w zestawieniu nie można znaleźć artystów muzyki disco polo. Gdyby dziennikarze zdecydowali się na podliczenie ilości koncertów Zenka Martyniuka czy Marcina Millera z zespołu Boys to mogłoby się okazać, że natychmiast zmienili by się liderzy rankingu. Warto wspomnieć bowiem, iż właśnie wspomniani artyści, w odróżnieniu do swoich kolegów podanych powyżej, często są w stanie zagrać 3-4 koncerty jednego dnia, przy stawkach rzędu 25 tysięcy złotych.

Źródło: SE.pl / NCzas.com