Facebook usunął 65 izraelskich kont. „Profile miały być wykorzystywane do zakłócania przebiegu wyborów w różnych krajach”

Facebook poinformował, że usunął profile związane z Grupą Archimedesa (Archimedes Group), firmą z Tel Awiwu, która otwarcie chwaliła się swoimi kompetencjami w zakresie mediów społecznościowych i zdolnością do „zmieniania rzeczywistości”. Usunięte profile miały być wykorzystywane do zakłócania przebiegu wyborów w różnych krajach – pisze AP.

Nathaniel Gleicher, jeden menedżerów w Facebooku za odpowiedzialny za politykę w zakresie cyberbezpieczeństwa podał, że jego firma usunęła 65 izraelskich kont, 161 stron, dziesiątki grup i cztery profile na Instagramie.

Ekspert Graham Brookie z think tanku Atlantic Council nazwał Grupę Archimedesa „firmą zajmującą się komunikacją, która zarabia pieniądze rozpowszechniając fake newsy”. „Ich działania wykraczają poza to co jest akceptowalne w wolnych i demokratycznych społeczeństwach” – dodał Brookie.

Gleicher z kolei wymienił listę zarzutów wobec izraelskiej firmy, z których najważniejsze to prowadzeniem negatywnej kampanii oszczerstw wobec przeciwników

oraz podszywanie się pod lokalne media z krajów, w których wpływały na wyniki wyborów.

„Usuwamy ich z naszej platformy i zablokujemy im możliwość powrotu” – dodał menedżer Facebooka.

Źródło: Rzeczpospolita