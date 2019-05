Gwałtowna zmiana pogody. To nie będzie spokojny weekend [PROGNOZA POGODY]

Było chłodno i deszczowo, teraz będzie cieplej i burzowo. Nadchodzący weekend nie będzie spokojny w pogodzie. Na obszarze większości kraju możemy spodziewać się gwałtownych burz. Bardzo prawdopodobne opady gradu.

Jak informuje IMGW, Europa Północna będzie pod wpływem wyżu znad Skandynawii. Nad pozostałym obszarem kontynentu będą przeważały niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w polu obniżonego ciśnienia związanym z niżem znad Europy Zachodniej. Z południowego wschodu napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie po południu burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm na Pomorzu i Kujawach, 15 mm na zachodzie, 20 mm w centrum i na południowym wschodzie i do 35 mm na północnym wschodzie kraju.

Temperatura maksymalna od 14 st., 16 st. nad morzem, 17 st., 19 st. na Podhalu, w kotlinach sudeckich i na północy kraju, do 20 st., 23 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w czasie burz w porywach do 75 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na wschodzie kraju, burze. Lokalnie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Prognozowana wysokość opadów – do 15 mm na Podlasiu, Warmii oraz północy Mazowsza i do 25 mm na Mazurach i Suwalszczyźnie.

Temperatura minimalna od 5 st., 7 st. w kotlinach sudeckich i na Podhalu, 8 st., 11 st. na południu i zachodzie oraz Półwyspie Helskim, do 12 st., 15 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W sobotę na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie kraju miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm w Sudetach i na Śląsku, Pomorzu i Kujawach, 15 mm na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, Lubuskiem, Świętokrzyskiem, do 20 mm miejscami w centrum i na Podkarpaciu oraz do 30 mm na północnym wschodzie.

Temperatura maksymalna od 18 st. do 21 st. nad morzem, na Podhalu oraz w kotlinach sudeckich i od 22 st. do 25 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h.

W niedzielę praktycznie nic się nie zmieni. Lekko wzrośnie temperatura na zachodzie kraju. Poza tym burze prawie na całym obszarze Polski. Temperatura maksymalna od 19 st. w Gdańsku do 25 st. na zachodzie Polski.

Źródło: PAP/pogodynka.pl