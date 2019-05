Jest pierwszy stadion piłkarskich Mistrzostw Świata 2022. Kosztował ponad pół miliarda euro, ale ma klimatyzację [VIDEO]

Katar zainaugurował dzisiaj z wielką pompą otwarcie pierwszego z siedmiu klimatyzowanych stadionów, wybudowanych na piłkarski Mundial 2022. Stadion na 40 tys. miejsc jest położony 15 km na południe od stolicy Dohy.

Stadion Al-Wakrah kosztował 515 milionów euro i kształtem przypomina łódkę. Do mistrzostw pozostało sporo czasu, ale Katarczycy będą mieli czas, by go przetestować.

Przyznanie Katarowi organizacji mundialu było krytykowane, m.in. ze względu na tamtejszy klimat i upały, które mogły przeszkadzać grze. Jak się ma odpowiednie pieniądze to można pokonać nie takie przeszkody.

Le Qatar a inauguré en grande pompe hier soir le premier des stades, climatisé, construits en vue du Mondial-2022 : situé à 15km au sud de la capitale Doha, le stade Al-Wakrah a coûté 515 millions d'euros https://t.co/1Yvlwat80B #AFP pic.twitter.com/7uercdUcAB — Agence France-Presse (@afpfr) May 17, 2019

Katar przyspieszył prace na mundial nie tylko przy stadionach. Trzy i pół roku przed piłkarskimi mistrzostwami świata została też otwarta pierwsza w tym kraju linia metra, która łączy stadiony w miastach położonych po przeciwnych stronach stolicy Dohy. Odcinek z Lusail właśnie do Al-Wakrah ma 40 kilometrów.

Stadion w Al-Wakrah, na którym będą rozgrywane mecze piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku, został dzisiaj otwarty. To pierwszy nowo wybudowany obiekt w Katarze, który będzie areną mundialu #Qatar2022 #seeyouin2022 #Poland_Qatar pic.twitter.com/jumTKiebc9 — Qatar Embassy-Poland (@QatarEmb_Warsaw) May 16, 2019