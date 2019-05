Kochasz promocję „płacisz raz i jesz, ile chcesz”? Zobacz, jak oszukują cię restauratorzy. Proste triki zmieniają wszystko

Wydaje ci się, że promocja „płacisz raz i jesz, ile chcesz” to idealne rozwiązanie? Zdecydowanie nie dla klienta, na takich ofertach najbardziej zyskują restauratorzy. Nie wierzysz? Sprawdź, jakie triki stosują, aby dużo na tym zarobić.

Przede wszystkim pod uwagę trzeba wziąć wielkość talerzy i sztućców. Te są bowiem mniejsze od standardowych, co wydatnie wpływa na ilość zjadanego przez nas posiłku. Przede wszystkim chodzi tu o typowy ludzki wstyd. Większość klientów nie nakłada bowiem bardzo obficie wybranych dań, ponieważ czuje, że mogą być odebrani jako łapczywi.

Kolejny aspekt to szybkość jedzenia. Poprzez fakt, iż do rąk trafiają mniejsze sztućce, to łatwo stwierdzić, że średnio będziemy jeść wolniej niż normalnie, a to oznacza, że szybkie odczujemy uczucie sytości.

Jeśli już patrząc na sam fakt najedzenia, to tutaj również wystarczy prosta zagrywka ze strony restauratorów. Chodzi o ułożenie proponowanych dań. W pierwszym „rzucie” naszym oczom ukazują się posiłki, które zawierają dużą ilość skrobi, dzięki czemu są świetnym „zapychaczem”. Ziemniaki, ryż i gęste, zawiesiste sosy powodują szybkie zapełnienie żołądka.

Bardzo duże zyski przynosi również sprzedaż napojów. Najczęściej zdarza się, że nie wchodzą one w ofertę promocyjną, a w związku z tym musimy za nie dopłacić. Wystarczy, że cena każdej, przykładowej puszki coli zostanie podniesiona o kilkadziesiąt groszy. Przy masowości klientów, a większość z nich zdecyduje się na dokupienie napoju, zarobek będzie naprawdę duży.

Ostatnim podawanym sposobem na zmniejszenie kosztów, a podniesienie zysków, jest sezonowość produktów. Najczęściej restauratorzy decydują się przygotować dania, które zawierają tanie wówczas warzywa.

Nadal twierdzicie, że oferta „płacisz raz i jesz, ile chcesz” jest tak korzystna?

Źródło: Money.pl / NCzas.com