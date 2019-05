Kuba Wojewódzki chwali się nowym sportowym autem. Król TVN tym razem przesadził z lokowaniem produktu? [FOTO]

To już robi się naprawdę niesmaczne. Po gwieździe takiej jak Kuba Wojewódzki, określającej się mianem „Króla TVN” moglibyśmy spodziewać się, choć trochę bardziej wyszukanej formy lokowania produktu. Tym razem, sposób w jaki showman zareklamował firmy na prawdę negatywnie powala.

Aż ręce opadają – tak można skwitować fotografię udostępnioną przez Kubę Wojewódzkiego na swoim instagramowym profilu. O tym, że służy on przede wszystkim do płatnego promowania marek wiemy nie od dziś, jednak sposób w jaki robi to „Król TVN” naprawdę żenuje.

W najnowszym wpisie zobaczyć możemy zdjęcie ze stacji benzynowej Circle K. Prowadzący program „Kuba Wojewódzki” podjechał tam, aby zatankować ferrari i … zamówić 4 hot dogi? Jak możemy wywnioskować z opisu zdjęcia, „Król TVN” uważa, że parówka w bułce jest najlepszą opcją śniadaniową, gdy należy wyruszyć w trasę.

Nie jesteśmy w stanie pojąć, „co autor miał na myśli”, wrzucając to zdjęcie do sieci. Kuba Wojewódzki, co by o nim nie mówić, należy do ludzi inteligentnych, którzy rozumieją czym jest pojęcie dobrego gustu i lokowania produktu. W tym przypadku jednak, ktoś kompletnie o tym zapomniał i sposób w jaki „Król TVN’ zareklamował jednocześnie, aż 3 produkty jest doprawdy żenujący.

Źródło: Instagram.com/kuba_wojewodzki_official / NCzas.com