LGBTV w natarciu! Tajwan pierwszym krajem azjatyckim, który legalizuje tzw. małżeństwa homoseksualne. Skorzystali z „postępowego” systemu sprawiedliwości

Parlament Tajwanu 17 maja zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci. Jest to pierwszy kraj, który uznał te wynaturzenia na kontynencie azjatyckim. Lobby LGTB świętuje wielki sukces. Jest to jednak efekt rozpychania się trzeciej władzy.

Przełomy w tej sprawie okazał się, niestety, wyrok Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chińskiej. W maju 2017 r. „postępowy” Sąd Konstytucyjny Tajwanu wydał wyrok, w którym uznał, że pozbawianie par jednopłciowych prawa do zawierania „małżeństw” jest niekonstytucyjne.

Trybunał nakazał, by przed 24 maja 2019 r. rząd przeprowadził nowelizację prawa, która zezwoliłaby na „małżeństwa dla wszystkich”. I tak się stało.

#Taiwan passes same-sex marriage bill on International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia #IDAHOT, becoming the first nation in Asia to legalize #MarriageEquality. #LoveIsLove pic.twitter.com/9bP3ePma35 — Ministry of Culture 🇹🇼 (@CulturalTaiwan) May 17, 2019

Konserwatywna opozycja zorganizowała w listopadzie referendum, w którym większość opowiedziała się za pozostawieniem instytucji małżeństwa w spokoju, jako tradycyjnego związku kobiety i mężczyzny. Spowolniło to swobodę legislacyjną rządu, ale jak widać nie do końca.

BREAKING: Taiwan's parliament just voted to legalize same-sex marriage, becoming the first in Asia to do so. pic.twitter.com/nZuPUFl687 — AJ+ (@ajplus) May 17, 2019

Posiedzenie parlamentu zwołano przy okazji „Dnia Walki z Homofobią i Transfobią”, pod gmachem zorganizowano „tęczową” manifestację nacisku i wbrew opinii większości Tajwańczyków prawo przeforsowano.

Deputowani mieli wybierać pomiędzy trzema projektami ustaw. Przeforsowano jednak najbardziej „postępowy” projekt rządowy, popierany przez prezydenta Tsai Ing-wena, który jako jedyny uznawał homozwiązki za „małżeństwa”.