Masakra osłów w Kenii. Przyczyna dość prosta – Chińczycy [VIDEO]

W Chinach skóry osłów są używane do wytwarzania leku tradycyjnej medycyny o nazwie „ejiao”, który ma poprawiać krążenie krwi i leczyć objawy menopauzy. Dawniej używali go cesarze, teraz stał się popularny wśród klasy średniej. Surowca zaczyna jednak brakować, więc sięgnięto rezerwy z Afryki.

Skóry tych zwierząt nie mają w Afryce wartości handlowej. Chińczycy wyciągają z nich żelatynę, która jest łączona z orzechami i nasionami i przygotowywana w formie napoju.

Popyt pobudził podaż i od 20 lat obserwuje się znaczny spadek populacji osłów w Afryce. Kilka krajów zakazało nawet eksportu ich skór.

⚡️ A shocking new investigation has revealed that #Kenya is acting as a trade hub for smuggled donkeys.

Demand for skins, used in the Chinese remedy ejiao, has already been blamed for halving its resident donkey population ➡️ https://t.co/Yu52aLKOv7 pic.twitter.com/UfOqt1QKV2

— The Donkey Sanctuary (@DonkeySanctuary) January 10, 2019