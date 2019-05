Mówią, że UE i PE nie zajmują się kwestiami światopoglądu. Tymczasem jest to temat kampanii wyborczej nie tylko u nas, a Gasiuk-Pihowicz to potwierdza

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czym grożą rządy PO-PE, to ten wpis „Nowoczesnej” polityk powinien je rozwiać: „Podpisałam Europejską Deklarację Równości, zbiór zobowiązań wyborczych w nadchodzących wyborach do Europarlamentu i dotyczących równości osób LGBTI – lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych”.

Wpisy internautów niezbyt pochlebne. Nie znalazłem ani jednej opinii popierającej taką decyzję. Widać, że popularności to raczej nie dodaje. Chodzi o ściganie się o elektorat Biedronia? Ten i tak w tym środowisku będzie zawsze bardziej wiarygodny.

„Aneczka” np. pisze: „Jest Pani niewiarygodna. Zdjęcie w ładnej, kobiecej czerwonej sukience, łańcuszek na szyi, fryzurka zrobiona, no kobiecość w każdym calu. Mogłaby sobie Pani przynajmniej penisa na czole zawiesić- to może uwierzyłabym, że Pani wierzy w to co robi…”

Podpisałam Europejską Deklarację Równości, zbiór zobowiązań wyborczych w nadchodzących wyborach do Europarlamentu i dotyczących równości osób LGBTI – lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych.#LGBT @KPH_official pic.twitter.com/DxzaWf4h5z — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) May 16, 2019

Lidia Antczak dodaje – „Gratulacje masz rozmach… już Cię Polacy kochają”. Jest też sporo zdjęć z różnymi „zabawami” tęczowych wesołków, by przypomnieć Pani Poseł za czym optuje popisując takie deklaracje.

Źle i niebezpiecznie się pani Poseł bawi…