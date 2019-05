NASA ostrzega! Asteroida „God of Chaos” zagraża Ziemi. Jest większa niż Wieża Eiffla

NASA ostrzega! Asteroida pokaźnych rozmiarów „God of Chaos” zbliża się do ziemi. Co ciekawe amerykańscy naukowcy przygotowania do przelotu asteroidy rozpoczęli już dziesięć lat temu.

Asteroida Apophis, nazwana na cześć wężowego egipskiego boga chaosu (znanego również jako Apep), minie Ziemię 13 kwietnia 2029 r. W odległości zaledwie 19 000 mil (31 000 kilometrów) od powierzchni.

Może się wydawać, że to nie daleko, ale to bliżej niż niektóre satelity krążące obecnie wokół naszej planety – zauważa NASA.

Podczas gdy naukowcy wykluczyli możliwość uderzenia w Ziemię obiektu o długości 1115 stóp (340 metrów), będzie stanowić wyjątkową okazję do szczegółowego zbadania asteroidy; większość innych, które przychodzą tak blisko, jest znacznie mniejsza i ciężko technologocznie było by ją zbadać.

„Bliskie podejście Apophisa w 2029 roku będzie niesamowitą szansą dla nauki” – powiedziała Marina Brozović, naukowiec w Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA w Pasadenie w Kalifornii, który pracuje nad obserwacjami radarowymi obiektów bliskich Ziemi (NEO).

„Będziemy obserwować asteroidy za pomocą teleskopów optycznych i radarowych. Dzięki obserwacjom radarowym możemy zobaczyć szczegóły powierzchni, które mają tylko kilka metrów” – dodaje Brozovic na łamach „Daily Mail”.

Oczekuje się, że jego najbliższe podejście nastąpi tuż przed godziną 18:00 czasu wschodniego, kiedy będzie nad Oceanem Atlantyckim.

Jednak według NASA będzie on widoczny na niebie przed tym punktem. Apophis pojawi się najpierw na nocnym niebie nad południową półkulą, dzięki czemu stanie się znany widzom na wschodnim wybrzeżu Australii.

Następnie uda się na zachód, by dotrzeć do równika wczesnym popołudniem, zanim przejdzie przez Stany Zjednoczone około godziny 19.00 Masywna skała kosmiczna będzie podróżować tak szybko, że przemierzy całą szerokość księżyca w mniej niż minutę.

Amerykańska agencja kosmiczna twierdzi, że rzadko zdarza się, aby obiekt o takim rozmiarze był tak blisko. Szansa na uderzenie w Ziemię asteroidy jest jednak niska.

Źródło: Daily Mail