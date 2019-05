Pojedynek na sondaże. Konfederacja zyskuje 100% i zdecydowanie wyprzedza Kukiz’15

Kolejny sondaż pokazuje kompletnie różne wyniki poparcia dla PiS i Koalicji Europejskiej. Jedyne co jest wspólne, to rosnące poparcie dla Konfederacji i spadające dla Wiosny i Kukiz’15. Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w pierwszej połowie maja, wygrałoby PiS z poparciem 43 proc.; drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska (28 proc.), a trzecie Wiosna Roberta Biedronia (8 proc.) – wynika z sondażu Kantar.

Wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach europejskich, najwyższe poparcie uzyskuje partia Prawo i Sprawiedliwość (43 proc.).

Drugi wynik zdobywa Koalicja Europejska, która otrzymuje 28 proc. poparcia. Na trzecim miejscu znajduje się Wiosna (8 proc.).

Pozostałe partie plasują się poniżej progu wyborczego: Konfederacja (4 proc.), Kukiz’15 (3 proc.), Lewica Razem (3 proc.)

Taki wynik oznacza, że PiS uzyskałby 29 mandatów w wyborach do PE, Koalicja Europejska 18 mandatów, a Wiosna 5 mandatów.

W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca, Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje wynik wyższy o 7 punktów procentowych. Koalicja Europejska oraz Wiosna również odnotowuje wzrost (po 1 punkt procentowy). Według tego sondażu Konfederacja zyskała 2 punkty procentowe, czyli podwoiła swój wynik.

Rezultaty tego sondażu w rażący sposób odbiegają od tych z badań zamówionych przez „Newsweek” i Radio Zet. Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 43,63 proc. Drugie miejsce na zajął PiS – 32,94 proc. Podium zamknęła Wiosna z wynikiem 9,06 proc.

Tuż za nimi, na czwartym miejscu, znalazła się Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, wyprzedzając Kukiz’15. Konfederacja zdobyła 6,86 proc. poparcia badanych.

Pod progiem wyborczym znalazło się Kukiz’15 z wynikiem 4,89 proc. Na samym końcu – Lewica Razem z poparciem rzędu 2,17 proc. 0,45 proc. badanych wskazało inną partię.