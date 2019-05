RODO zbiera żniwo. Ogromna kara dla związku piłkarskiego

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakłada liczne wymogi, których nieprzestrzeganie jest surowo karane. Przekonał się o tym polski związek piłkarski, który musi zapłacić 55 tys. zł kary za ujawnienie danych osobowych sędziów.

Ujawnione zostały nie tylko imiona i nazwiska, ale również numery PESEL i dokładne adresy zamieszkania. Chodzi tutaj o osoby, które uzyskały licencje sędziowskie. Ich dane zostały ujawnione przez jeden ze związków piłkarskich, jednakże Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nie podaje czy jest to PZPN.

Z komunikatu wydanego przez UODO wynika, że powodem nałożenia kary w wysokości 55 tys. zł na związek były nieskuteczne próby usunięcia naruszenia polegającego na ujawnieniu danych osobowych.

Co ciekawe, związek sam dostrzegł swój błąd i zgłosił go do Urzędu, który jednak uznał próby usunięcia opublikowanych danych za nieskuteczne. W konsekwencji tego UODO nałożył karę w wysokości 55 750,50 zł.

Wysokość kary została ustalona na podstawie czasu trwania naruszenia oraz liczby 585 osób, których ujawnienie dotyczyło. Zdaniem UODO, powyższe naruszenie miało poważny charakter.

Jako okoliczności łagodzące potraktowano dobra współpracę administratora danych z organem nadzoru czy brak dowodów na to, że ujawnienie spowodowało szkody po stronie osób, których bezpośrednio dotyczyło.

Do druga kara za naruszenie przepisów RODO w Polsce. Pierwsza została nałożona na firmę Bisnode, która nie informowała o fakcie przetwarzania danych.

Źródło: Money.pl