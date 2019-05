Szokujące doniesienia naukowców! Księżyc kurczy się i pęka. Niedługo może wybuchnąć. Wszystko przez planetę Nibiru

Fotografie wykonane z satelit NASA są jasnym sygnałem dla naukowców, sensacyjne doniesienia okazują się prawdą. Ufolodzy nie mają wątpliwości, Księżyc pęka i kurczy się.

Według ekspertów, wpływ na tragiczne zmiany na Księżycu ma planeta Nibiru, która zbliża się do naszego naturalnego satelity. Ta wywołuje bowiem potężny efekt odwrotnej fali grawitacyjnej.

Jej siła jest wielokrotnie większa od księżycowej, a w związku z tym wewnętrzne siły na Księżycu powodują pękanie powłoki i powolne niszczenie gwiazdy.

Według najczarniejszych scenariuszy, zdaniem niektórych konspirologów, Księżyc może się rozpaść pod wpływem wewnętrznego ciśnienia w przeciągu niespełna roku. Po tym czasie siły odwrotnej siły grawitacyjnej mogą spaść na Ziemię.

Jeśli taki scenariusz miałby się sprawdzić, to oznaczałoby ogromną katastrofę na naszej planecie. Nowe siły grawitacyjne wpłynęłyby m.in. na pogodę, dobową liczbę godzin, a nawet liczbę dni w roku. Prawdopodobnie w perspektywie czasu doszłoby również do odsunięcia się planety Ziemi od słońca i jej powolne zamarznięcie.

Jak wskazują konspirolodzy, pęknięcia na księżycu są aktualnie niewielkie, jednak w najbliższych miesiącach mogą stać się widoczne nawet za pomocą niewielkich teleskopów. Jeśli tak się zdarzy, to ludzkość powinna zacząć odliczać czas do jak najszybszego opuszczenia Ziemi na rzecz Marsa, na którym w teorii można by spróbować funkcjonować.

Źródło: CosmosMagazine.com / NCzas.com