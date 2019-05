Unia Europejska wypuszcza spot i masakruje samą siebie. Tak „walczą” z homofobią [VIDEO]

Dziennikarz Marcin Rola umieścił na Twitterze oficjalne nagranie stworzone przez Unię Europejską w temacie homofobii.

– Oto właśnie miara upadku Unii Europejskiej. Żałosna propaganda i promocja antywartości! Obejrzyjcie sobie poniżej oficjalną propagandę parlamentu europejskiego ws. LGBT. Nadal Rola widzi wszędzie marksizm? No chyba nie – napisał Marcin Rola.

Jednak ciężko ocenić, o co chodziło twórcom, gdyż UE masakruje w nim samą siebie. Ukazane są przeróżne fobie: Arachnofobia, klaustrofobia, dentofobia i inne. Na końcu spotu znajduje się homofobia.

– Parlament Europejski walczy z homofobią, transfobią i bifobią – zapewniają twórcy. Pada też definicja słowa „fobia”. – Ekstremalny lub irracjonalny strach lub awersja do czegoś – napisano.

Po pierwsze więc, dlaczego UE chce walczyć ze strachem czy awersją? Czy tworzące się superpaństwo europejskie chce tak głęboko wchodzić w życie, jak robiła to III Rzesza czy ZSRR i ingerować w uczucia ludzi? Odpowiedź wydaje się jasna.

Druga sprawa: Dlaczego UE chce walczyć tylko z „fobiami” dotyczącymi seksualności? Osoby cierpiące na klaustrofobię czy arachnofobię są obywatelami gorszego sortu i im nie należy się pomoc?

Idąc też tropem UE, pomoc cierpiącym na arachnofobię nie polegałaby na wyleczeniu ich lęku, lecz wlepianiu im mandatów czy nawet wtrącaniem do więzień za to, że osoba taka zabiła pająka w domu. Biorąc pod uwagę rosnące tendencje ekoterrorystyczne, nie jest to wcale takie nierealne.