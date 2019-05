Wielka strata dla całego internetu! Nie żyje legenda memów Grumpy Cat. Przyniósł swoim właścicielom fortunę

700 milionów funtów – na tyle wyceniana była popularność legendarnego kota, znanego w internecie pod pseudonimem „Grumpy Cut”. Niestety, niekwestionowana gwiazda internetu zakończyła swój żywot.

Grumpy Cat mogła spokojnie uchodzić za najbogatszego kota świata. W ciągu 7 lat życia kotka o prawdziwym imieniu Tardar Sauce zarobiła fortunę, którą dziś szacuje się na 700 mln funtów – czytamy w brytyjskim dzienniku Telegraph.

Kot podbił serca internautów swoją wiecznie niezadowoloną miną. To właśnie dzięki niej stał się popularny. Miliony memów, bardzo popularne serwisy społecznościowe i występy w filmach. Wszystko to przyniosło właścicielom prawdziwą fortunę. Szacuje się, że tylko w ubiegłym roku, właściciele „wiecznie obrażonego” kota zarobili 710 tysięcy dolarów m.in. z tytułu praw autorskich do podobizny pupila.

Właścicielka Grumpy korzystając na popularności swojego kota rzuciła pracę i zajęła się promowaniem pupila. W pewnym momencie do obsługi jej wizerunku zatrudnionych było trzy osoby, które dbały m.in. o obsługę mediów społecznościowych, kontakt z producentami produktów czy też udział w innych projektach medialnych np. programach telewizyjnych.

O śmierci jednego z najsłynniejszych kotów świata poinformowali na twitterze jego opiekunowie.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 maja 2019

