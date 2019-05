Wojewoda lubelski nagrodził samorządowców walczących z homopropagandą. „To totalne uderzenie w jedność wspólnoty narodu polskiego”

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek nie po raz pierwszy wyraził sprzeciw wobec ideologii LGBTZBOQ. Teraz nagrodził samorządowców, którzy walczą z homopropagandą i jej promocją.

W ostatnich miesiącach Czarnek kilkukrotnie opowiadał się przeciwko ideologii gender i LGBTRTV. Jak podkreślał, niesie ona za sobą zagrożenia dla rodziny i społeczeństwa. Dodatkowo przypomniał, że „homomałżeństwa” są niezgodne z Konstytucją. Czarnek nazwał także marsze środowisk LGBTNSDAP „promocją zboczeń, dewiacji i wynaturzeń”.

Teraz wojewoda lubelski nagrodził tych samorządowców, którzy walczą z LGBT-owskim rakiem. Podczas spotkania wręczył im dyplomy i medale za przyjmowanie uchwał przeciwko tęczowej ideologii. Podkreślał, że uderza ona w polską rodzinę.

– Troska o rodzinę jest troską podstawową i absolutnie elementarną. I wszystko, co widzimy, co się dzieje na naszych oczach, to wielkie, totalne uderzenie w jedność wspólnoty narodu polskiego. Jeśli szatan chce uderzyć w tę wspólnotę – uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy naród – zwrócił uwagę.

Podkreślił również, że „homomałżeństwa” są niekonstytucyjne, ponieważ ustawa zasadnicza jasno precyzuje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. – Łażą po ulicach i krzyczą „konstytucja, konstytucja” nie widząc co jest w niej napisane i nie widząc, że tej konstytucji nie przestrzegało się od 1997 roku. Przez wiele lat nie dbało się o podstawową komórkę narodu, jaką jest rodzina – mówił.

Odnosząc się do filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, Czarnek podkreślił, że nie ma „bardziej ohydnej zbrodni przeciwko dziecku, jak zbrodnia pedofilii”. Jednocześnie dodał, że główną przyczyną pedofilii w Kościele jest homoseksualizm. – Jeżeli chcemy realnie działać w obronie rodziny i dziecka, to rozmawiajmy rzetelnie o tej zbrodni. Rzetelnie to jest wówczas, kiedy powiemy, jaka jest rola homoseksualizmu w tej zbrodni i dlaczego homoseksualizm jest główną przyczyną pedofilii w Kościele – podkreślił w swoim wystąpieniu.

Czarnek nagrodził przedstawicieli powiatu świdnickiego, gminy Mełgiew, sejmik woj. lubelskiego, powiat rycki, miasto Świdnik oraz radnych PiS i PSL.

Źródła: tokfm.pl/onet.pl/PCh24.pl