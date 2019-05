Grzegorz Braun ostrzega: Możliwa prowokacja! [VIDEO]

Grzegorz Braun ostrzega, że może nadejść „gruba prowokacja”. Jak podkreśla, niektórzy mogą mieć do stracenia więcej, niż się powszechnie przypuszcza.

– Ostrzeżenie przed prowokacją. Kto ostrzega, ten zawsze zostanie posądzony, że odgrywa rolę tego chłopczyka, co „wilki wilki” woła, one nie nadchodzą natychmiast , a potem jest jeszcze większy kłopot. Tym niemniej ponieważ do wyborów zostały ledwie dni parę, za tydzień cisza wyborcza zapadnie, czuję się w obowiązku podzielić z państwem taką intuicją – wyznał Grzegorz Braun.

– Im bardziej zawodna okazała się najpierw strategia przemilczenia, a potem strategia przekłamania w odniesieniu do naszej Konfederacji, tym bardziej dzisiaj tonący być może brzydko się chwyta. I tym bardziej dziś być może ci, którzy mają więcej do stracenia, niż byśmy przypuszczali, gdyby układ władzy w RP uległ jakiejkolwiek korekcie, nawet nie odmianie – podkreślił Braun.

– Udało nam się wprawić system w drżenie. Najpierw lekkie, teraz już takie, że wydaje mi się, że w niektórych miejscach zaworki puszczają – zaznaczył lider Konfederacji.

– Być może w związku z tym kombinują niektórzy, jak tutaj rozwiązać raz a dobrze problem Konfederacji. To my jesteśmy „problemem” – stwierdził Braun.