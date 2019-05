Brutalny atak na Polaka w Holandii. Nożownik zadał mu liczne ciosy

W piątek nad ranem na przedmieściach holenderskiego Eindhoven znaleziono 31-letniego Polaka. Mężczyzna miał liczne rany kłute. Trafił do szpitala, gdzie został zoperowany.

Około 3:30 nad ranem policjanci znaleźli 31-letniego mężczyznę. Najpierw zabrali go na komisariat, ponieważ nie potrafił się wylegitymować. Początkowo nie było też wiadomo, że Polak jest ciężko ranny. Dopiero na miejscu funkcjonariusze zorientowali się, że mężczyzna ma liczne rany kłute brzucha.

Z komisariatu 31-latek został przewieziony do szpitala. Tam poddano go operacji. Policja nie była w stanie przesłuchać rannego, nie wiadomo więc w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Wiadomo jedynie, że mężczyzna ma na imię Paweł i wraz z innymi Polakami mieszkał w hotelu W Best graniczącym z Eindhoven.

Jak ustalili śledczy, w czwartek wieczorem w hotelu zajmowanym przez pracowników sezonowych doszło do awantury. Niezbędna była interwencja policji. Najprawdopodobniej mężczyzna został ranny właśnie wtedy. O niczym jednak nie powiedział funkcjonariuszom.

Holenderska policja na razie poszukuje świadków, którzy mogli widzieć całe zajście z udziałem Polaka. Funkcjonariusze podali rysopis mężczyzny: rude włosy i broda, w dniu napaści miał na sobie czarny sweter, koszulkę z napisem „Superman” oraz białe sportowe buty.

