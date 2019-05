Chłopaki tracą nerwy i nadzieję. Europejski Marsz mniejszy od przewidywań organizatorów. Tusk coraz mocniej wyrąbuje sobie drogę powrotu na krajową scenę polityki

Manifestacja Koalicji Europejskiej w Warszawie okazała się niewypałem. Zgłoszono ją na 60 tys. ludzi, a było może 10%. Kiedy w stolicy odbywał się wielki i znacznie liczniejszy marsz Konfederacji przeciw ustawie 447, wszystkie telewizje zjawiska nie dostrzegły.

Teraz TVN przygotował się jak na pochód 1-majowy w czasach komunizmu. Operatorzy bili mistrzostwo kadrowania, by multiplikować wrażenie tłumów. Na Polsacie był widok z góry i puste miejsca na placu. Ta stacja tłumaczyła, że odstraszyła pewnie pogoda.

Finał spędu POKOmuny… Kadr z TVNu, no dobrze nie jest choć na scenie Tusk, Bronek Grzegorz itd…. pic.twitter.com/NyOw7s5Zqy — Bernard (@Bernard_pl) May 18, 2019

Podobny kadr pokazała TVP, ale tylko przez chwilę. Jeszcze raz okazuje się, że prezes Kurski to „szkodnik” i „V Kolumna”. Wiec PO-KO był tak beznadziejny, że brak transmisji z tego wydarzenia tylko poważnie zaszkodził PiS.

A więc to jest ten pokaz siły i mobilizacji? I to jest marsz 10 partii? AHA 😆 #PolskawEuropie pic.twitter.com/XH9SGPNUq7 — Katarzyna Stróżyk (@Katarzyna_str) May 18, 2019

Było poza tym śmiesznie. Przepychanki liderów, by być bliżej Tuska i jeden Marek Kosakowski (chyba Zieloni?), który zdaje się być w tej koalicji osobą na wskroś autentyczną, zaangażowaną całym sobą i mocno wierzącą w to co mówi. Był transparent LPR z niebieskim tłem i gwiazdami, żółte flagi Kaszubów, trochę KOD-omitów i sodomitów z żądaniem małżeństw dla gejów i las flag UE.

Komorowski chciał kończyć z „zimną wojną”, Kwaśniewski prosił, żeby głosowaniem odpłacić Europie za otrzymane dobro. Na koniec był wreszcie Donald Tusk, który porównał prawicę w Europie do… nazistów. Zdaje się, że dłuższe przebywanie w Brukseli jest naprawdę szkodliwe dla zdrowia.