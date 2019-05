Dramat Pawłowskiej z „M jak miłość”. Gwieździe serialu TVP też kazali „wypier***ać z serialu”

Okazuje się, że ukazana w „Kulisach serialu M jak miłość” sprawa z hejtem jest niesamowicie wielka i dotyka każdego z aktorów. Nie tylko Barbara Kurdej-Szatan usłyszała, że ma „wy****ć z programu”. Taki hejt poleciał też w kierunku Marii Pawłowskiej.

– Chciałam się podpisać pod akcją #hejtstop zorganizowaną przez „M jak miłość”. Podpisuje się rękami, nogami, uszami, zębami… Każdym kawałkiem ciała – zapowiedziała Maria Pawłowska.

W opublikowanym na instastory materiale nie ma makijażu. Pokazała też, z jakimi komentarzami od hejterów w sieci się spotkała.

– Co za pasztet, to już nie ma ładnych aktorek? – pytał jeden z internautów. – Ania to p***a, w*****ć sukę z serialu – ocenił inny.

– Pamiętajcie kochani, że ludzie, którzy występują w jakiś sposób w mediach szeroko pojętych są tylko ludźmi i tak samo budzą się rano z podkrążonymi oczami i czerwonym nosem… – przypomniała aktorka.

– I tak samo jak czytają o sobie jakieś nieprzyjemne komentarze – a czytamy, robimy to – to po prostu jest nam bardzo przykro, a każdy z nas po prostu stara się jak najlepiej wykonywać swoją pracę – dodała.

Źródło: se.pl