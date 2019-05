Europa Christi wycofuje się z wyborów. „Na prawej stronie od PiS wydarzy się coś bardzo interesującego”

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi wycofał się z wyborów do Parlamentu Europejskiego, natomiast wystawi kandydatów do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prezydenta RP – zapowiedział w sobotę jego lider Mirosław Piotrowski.

Piotrowski poinformował, że Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi wycofał listę kandydatów w okręgu lubelskim, a wcześniej zrobił to w okręgu krakowskim. Tylko w tych okręgach zdołał zarejestrować swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Podjęliśmy taką decyzję w związku z tym, że nie ma szans na osiągnięcie progu wyborczego w całym kraju, bo potrzeba jest uzyskania 5 proc. – powiedział Piotrowski na konferencji prasowej w Lublinie.

– Startowaliśmy w sojuszu w Prawicą RP, zaufaliśmy kolegom z tej formacji, niestety niektórzy z nich w ostatniej chwili wycofali się z naszych list, zabierając nie tylko kandydatów – łącznie było ich chyba kilkudziesięciu, w tym kilka jedynek – i także pozbawili nas części podpisów – dodał.

Piotrowski zaznaczył, że zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z Prawicą RP, ugrupowanie będzie dalej działać. – Chcemy startować dalej, chcemy stać się znaczącą siłą na polskiej scenie politycznej i w jesiennych wyborach zamierzamy wspólnie wystawić listy do Sejmu, Senatu i na prezydenta RP. Mamy program, mamy osoby, organizujemy się w tej chwili i myślę, że zakończy się to sukcesem – powiedział.

Zamiar dalszego współdziałania z Ruchem Prawdziwa Europa i wspólnego startu w jesiennych wyborach do polskiego parlamentu potwierdził prezes Prawicy RP Krzysztof Kawęcki. – Chcemy wspólnie pójść do tych wyborów, konsolidować nurt chrześcijańsko-narodowy i wystawić godną reprezentację do parlamentu krajowego – powiedział.

– Po wyborach 26 maja wszyscy będziemy mieli bardziej przybliżony ogląd sytuacji. Sondaże pokazują, że ten duopol – PiS i Koalicja Europejska – ma się dość dobrze, bo zdecydowana większość mandatów przypadnie tym dwu formacjom, to jednak myślę, że na prawej stronie od PiS wydarzy się coś bardzo interesującego – kontynuował Kawęcki.

Ruch Prawdziwa Europa to partia, którą pod koniec zeszłego roku założył związany z Radiem Maryja i Telewizją Trwam europoseł Mirosław Piotrowski. Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi został zarejestrowany w połowie marca. Komitet stworzyły trzy partie: Ruch Prawdziwa Europa, Prawica Rzeczypospolitej i Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

Mirosław Piotrowski jest europosłem od 2004 r. Po raz pierwszy startował z listy Ligi Polskich Rodzin, potem dwukrotnie z list PiS. W wyborach w 2014 r., startując z drugiego miejsca, zdobył 73,4 tys. głosów. Wyprzedził „jedynkę” Waldemara Parucha, który uzyskał 43,5 tys. głosów.

Źródło: PAP