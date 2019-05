Głupiej się nie da. Walkę wyborczą PO trudno skomentować. „Happening” z marszu Koalicji Europejskiej

Platforma najwyraźniej uparła się, żeby wybory do PE… przegrać. Na oficjalnym koncie PO na Twitterze opublikowano takie „miszczostwo” propagandy:

Można się domyślić, że facet w masce J. Kaczyńskiego oraz makiety krowy i świni mają krytykować rozdawnictwo pieniędzy przez PiS.

Z tym, że droga Platformo to zdaje się chodzić o pieniądze unijne na dopłaty, a wy obiecujecie, że będzie na różne ekstrawagancje jeszcze dodatkowo 100 miliardów, czy cuś… Happeningów było zresztą kilka i co jeden to głupszy:

I jeszcze to skandowanie o „zjednoczonej opozycji”. Z wpisów wynika, że niektórzy myśleli, iż chodzi tu o wypłatę dla uczestników za sam udział w „Marszu do Europy”. Jarosław Kaczyński takim „happenerom” rzeczywiście powinien coś wypłacić.

Ratusz „wycenił” Marsz na 45 tys. uczestników. Chyba bliższa prawdy policja, na… 7 tys. I taka jest ich „moc”: