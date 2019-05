Jest pierwsza ofiara śmiertelna youtuberki! Wyznawczyni weganki zagłodziła się na śmierć

W ostatnich miesiącach grono wyznawczyń zyskiwała polska youtuberka prowadząca kanał „Aga in America”. Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych 27-latka promowała frutarianizm, jedną z najbardziej kontrowersyjnych odmian weganizmu. Moda zebrała już tragiczne żniwo – na śmierć zagłodziła się Marcelina.

Frutarianie żywią się wyłącznie owocami bez ich obróbki termicznej, czyli po prostu surowymi. Niektórzy z nich nie zrywają również sami owoców z drzew, czy krzewów, a czekają aż owoc sam spadnie z drzewa.

Nachalnie promowana dieta przez „Aga in America” spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony fanek odchudzania. Niestety, w materiałach brakowało informacji o groźnych następstwach frutarianizmu.

O zgubnej diecie od dłuższego czasu próbował informować youtuber „Keksu”. Nie przebił się jednak ze swoimi twardymi danymi. Teraz ogłosił światu przykrą wiadomość – na skutek długotrwałego głodzenia się doszło w poniedziałek do zatrzymania akcji serca u Marceliny, do niedawna fanki „Aga in America”.

– Chciałem Wam przekazać smutną wiadomość. Marcelina z mojego materiału „Frutarianizm = Śmierć” zmarła w poniedziałek wieczorem. W poprzednich filmach opowiadałem, że udało nam się uratować Marcelinę – zaczyna swój materiał „Keksu”.

– Już w następnych materiałach jej mama opowiadała o jej przypadku, z wynikami badań w ręku, jak to udało się wybudzić ją z letargu. Czytałem Wam, jak napisała do mnie: „Bardzo żałuję, że nie natrafiłam na Ciebie wcześniej, dziś byłabym może zdrowa”. Jak się okazuje, Marceliny nie udało się uratować – obwieścił smutną wiadomość.

Następnie odczytał maila od matki Marceliny. Podkreśla w nim, że metody youtuberki są wyjątkowo szkodliwe. – Zmieniła się cała postać rzeczy, jeszcze nie wiem co dalej z tym wszystkim zrobię, ale na pewno tego tak nie zostawię. Jest to sytuacja o tyle trudna, że oprócz Marceliny mam jeszcze syna i córkę – cytuje matkę „Keksu”.

– Wiem, że córka miała zaburzenia odżywiania jeszcze zanim Aga założyła kanał. Nigdy nie napisałam, że Aga jest winna tym zaburzeniom, ale cały czas uważałam i uważam, że przyczyną pogłębiania się tych zaburzeń jest ideologia, którą ona głosi – kontynuuje.

– Trzeba teraz uświadamiać matki, nastolatki i młode kobiety. Niech Marcelina będzie przestrogą – kończy swój list matka Marceliny.