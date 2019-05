Kaczyński żebrząc o głosy straszy szariatem. Polacy dobrze wiedzą jaka jest prawda. „Nowi goście PiS-u” [FOTO/VIDEO]

Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi szef partii Jarosław Kaczyński mówił, jakie zagrożenia czyhają na Polaków, jeśli nie wybiorą jego ugrupowania. Jednym z wątków była przymusowa relokacja muzułmańskich imigrantów.

– Musimy ocalić nasze bezpieczeństwa, a poprzez nasze bezpieczeństwo naszą wolność. Chodzi tutaj o przymusową relokację imigrantów. Co się dzieje na zachód od naszych granic, to Państwo wiedzą. Czy chcecie Państwo, żeby w Polsce były strefy, gdzie rządzi szariat? Jeżeli chcemy tego uniknąć, to musi wygrać PiS – mówił Jarosław Kaczyński.

Internauci szybko jednak pokazali, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Użytkownicy Twittera wstawili dużo zdjęć ukazujących muzułmańskich przybyszów w Polsce. A wszystko to za kadencji PiS-u.

nowi goscie pisu pic.twitter.com/Xq71wA9FkV — Wczesny system ostrzegania filosceptic (@MBalawelder) May 17, 2019

Książęta orientu, zachęceni ogromnym sukcesem gospodarczym PiS, przyjechali by rozdawać kwiaty polskim kobietom i oferować swoje miliardy na biznes w Polsce. Żarcik, dzicz imigrancka z Bliskiego Wschodu zaczepia kobiety, by wziąć numer. Jak jakaś nie da to jest zwyzywana… pic.twitter.com/37wSOsIZtC — Zuzanna Trela (@TrelaZuzanna) May 18, 2019

Źródła: wPolityce.pl/Twitter