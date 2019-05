Paparazzi muszą zapłacić odszkodowanie księciu Sussex. Co zrobili Meghan i Harry’emu?

Sprawa przeciwko paparazzi zakończyła się ugodą pomiędzy księciem Harrym i agencją fotograficzną „Splash”. Książę Sussex otrzyma odszkodowanie za to, że paparazzi sfotografowali z helikoptera dom, w którym zamieszkał z Meghan, a później zdjęcia sprzedali brytyjskim mediom. Strony uznały, że to naruszyło jego prywatność.

Chodzi o zdjęcia zrobione przez paparazzich, gdy para książęca Sussex zamieszkała w posiadłości Cotswolds. Fotografie zostały sprzedane brytyjskim tabloidom.

Jak podkreślali książęcy prawnicy, takie zdjęcia mogły szczególnie narazić jego bezpieczeństwo. Na fotografiach wyraźnie było widać, jak wygląda posiadłość. Oznaczono na nich nawet rozkład pomieszczeń w budynku.

W związku z tym na początku roku Meghan i Harry przeprowadzili się. Teraz mieszkają w Frogmore Cottage w Windsorze.

Na mocy ugody agencja fotograficzna została zobowiązana do zapłacenia „znacznego” odszkodowania za szkody oraz do przeproszenia „za błąd w ocenie sytuacji”. Co więcej, firma miała także obiecać, że podejmie kroki, aby takie zachowanie jej pracowników już nigdy się nie powtórzyło.

