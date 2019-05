Tak działa homopropaganda! Seksedukatorki ujawniły prawdę o indoktrynacji dzieci [VIDEO]

W programie „Alarm!” TVP seksedukatorki w ukrytej kamerze opowiadały o tym, jak oswaja się dzieci z genderowymi tematami oraz w jaki sposób można je przemycać także podczas wszystkich innych zajęć.

– Zazwyczaj zaczyna się od bardziej ogólnych tematów, czyli tolerancja, szacunek, niestosowanie przemocy. Później kolejne zajęcia są o wyborach, o samodzielności, o poczuciu bezpieczeństwa, wsparciu, o tym, że każdy ma prawo sam decydować – mówiła edukatorka z Fundacji po DRUGIE.

– To jest moment, kiedy dopiero się teoretycznie powinno wejść głębiej – dodała.

– No i jest ten rozjazd. Jak mamy ten rozjazd, to jesteśmy w domu i wtedy można dalej pracować – wyjawiła.

– My też staramy się pokazywać to w takiej metaforze, że po jednej stronie skrajnej jest heteroseksualizm. Po drugiej stronie, po drugim końcu jest homoseksualizm. Na środku mamy biseksualizm i tak naprawdę z biegiem lat możemy się bardziej zbliżać w jedną stronę albo trochę bardziej w drugą stronę. To nie jest tak, że po prostu urodziliśmy się i przez całe życie podobają nam się te same osoby, bo to też z wiekiem na przykład nam się zmienia – stwierdziła edukatorka z Fundacji „Ponton”.

Edukatorka polecona przez Kampanię Przeciwko Homofobii z koeli powiedziała, że „już w szkole dzieciaki potrafią się zadeklarować, że są niebinarne, że są genderfluid i to jest coś niesamowitego”.

Na pytanie, czy dobrym pomysłem byłoby przyprowadzenie na zajęcia osoby o odmiennej orientacji seksualnej, edukatorka z Fundacji po DRUGIE odpowiedziała: „To jest też bardzo często wykorzystywana metoda”.

– Wydaje mi się, że może niekoniecznie eksponowanie osoby nieheteroseksualnej czy transpłciowej, tylko żeby zebrać różne osoby, które są w jakiś sposób charakterystyczne, mają różne pochodzenie – stwierdziła edukatorka rekomendowana przez KPH.

– I wśród nich umieścić taką osobę? – dopytywała reporterka.

– Też nie pokazywać, że to jest coś szczególnego, tylko raczej właśnie normalizacja – odparła.

– W których klasach?

– Myślę, że w każdych.

Zdaniem edukatorek, treści gender powinny być także przemycane podczas innych zajęć.

– Warto np. porozmawiać z nauczycielami o tym, żeby oni np. w ramach swoich zajęć postarali się złapać te tematy. Czyli jeżeli ja prowadzę zajęcia z historii, to jak mówię o Marii Konopnickiej, to mogę wspomnieć, że była lesbijką – skwitowała polecana przez KPH edukatorka.

Źródło: TVP