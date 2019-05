Tego nikt się nie spodziewał! Doda broni księży po filmie „Tylko nie mów nikomu”. „To nie księża są pedofilami…”

Dorota „Doda” Rabczewska skomentowała film „Tylko nie mów nikomu”. Piosenkarka nie ukrywa, że dokument zrobił na niej wrażenie, ale nie potępia kościoła jako instytucji. „To nie księża są pedofilami, tylko pedofile księżmi”.

Filmem braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” żyje cała Polska, na YouTubie dokument odtworzono już 18 milionów razy! Na jego temat wypowiada się wiele osób publicznych, teraz głos zabrała Doda, która deklaruje, że jest osobą mocno wierzącą. W mądry sposób skomentowała problem pedofilii w kościele.

„Uważam, że bardzo dobrze, że ten film powstał. Niestety obawiam się, że jest taka wrzawa. Z pozoru odbiór pozytywny na zasadzie, że „ojej”, zmienimy coś. Ale obawiam się, że to tylko jest kwestia przedwyborczych chęci, boję się, że nic z tym jednak się nie stanie” – powiedziała Doda na łamach portalu przeambitni.pl.

Popularna piosenkarka zdradziła również, że jej mąż jest osobą bardzo religijną, ale film Sekielskich zrobił na nim ogromne wrażenie.

„Mój mąż jest bardzo religijną osobą. On chodzi co niedzielę do kościoła i wydawać by się mogło, że osoby religijne będą cały czas odrzucać ten temat i trzymać się strony Kościoła, a wcale tak nie jest. Ktoś kto ma poukładane w głowie, ma empatię, kocha ludzi to odbierze ten film tak jak odbierze.”

W pewnym momencie z ust Dody padają słowa: „To nie księża są pedofilami, tylko pedofile zostają księżmi”. Piosenkarka jest zdania, że powinna być ostrzejsza selekcja przy wybieraniu kandydatów na duchownych.

