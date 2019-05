„Unia chce zlikwidować państwa suwerenne. Angela Merkel powiedziała, że państwa powinny być na to gotowe”. Konrad Berkowicz podczas debaty przed wyborami do PE [VIDEO]

Kandydat Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego Konrad Berkowicz wziął udział w debacie z liderami Wiosny i Koalicji Europejskiej. Starcie miało miejsce na antenie TVP.

– Polacy nie popierają Unii, popierają fałszywą propagandę o Unii. Polacy myślą, że popierają Unię, a mają na myśli swobodne podróżowanie Europejczyków po Europie – a to nie jest Unia, tylko strefa Schengen. Norwegia jest w strefie Schengen, nie jest w Unii – zwrócił uwagę Berkowicz.

– I mają na myśli współpracę gospodarczą, to, że można pracować w innych krajach, a to jest Europejski Obszar Gospodarczy. Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, a można w Norwegii pracować. To jest propaganda. Unia Europejska to jest chora biurokracja gospodarcza i Unia Europejska to jest chora ideologia, płynąca tutaj, jak LGBT – dodał.

– Nie przez przypadek porównałem Unię do więzienia, dlatego, że – co powinno się akurat partii Wiosna podobać – więzienie jest realizacją ideałów lewicy. W więzieniu jest darmowa służba zdrowia, darmowe jedzenie, równość, tylko strażnicy mają broń i związki partnerskie kwitną – stwierdził kandydat Konfederacji.

– Kraje Unii mają nie „wolny dostęp do rynku”, bo jest ograniczony biurokracją unijną – np. w 2011 roku powstały limity na cukier, które wykończyły polskie cukrownie. Pakiet klimatyczny – to samo. Pan mówi o walce ze zmianami klimatu, a to jest pretekst, żeby zniszczyć polskie górnictwo, polskie czarne złoto – podkreślał.

Polityk tłumaczył również, dlaczego porównanie UE do Związku Radzieckiego jest jego zdaniem adekwatne. – Komisja Europejska stworzyła białą księgę, w której odwołuje się do manifestu Spinellego, w którym jest jasno napisane, że Unia chce zlikwidować państwa suwerenne, a Angela Merkel ostatnio powiedziała, że państwa powinny być na to gotowe – wyjaśnił Konrad Berkowicz.

