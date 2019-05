Wiemy skąd czerpie wzór Morawiecki. Izraelski fiskus nie przepuści nikomu

Bar Refaeli, topowa żydowska modelka i była dziewczyna Leonardo DiCaprio. Kobieta ma kłopoty z izraelskim fiskusem za okres, kiedy mieszkała z aktorem w USA.

Bar Refaeli pochodzi z Izraela. Jedna z najbardziej rozchwytywanych modelek ma na koncie zakończony w 2011 roku związek z Leonardo DiCaprio. Para rozstała się po sześciu latach. Wiele wskazuje jednak na to, że tamten etap w jej życiu nie został zamknięty. Teraz o „swoje” dopomina się izraelski fiskus.

Modelka miała bowiem przyznać, że między 2009 a 2010 rokiem mieszkała u swojego ówczesnego partnera. Ta informacja żywo zainteresowała izraelski urząd skarbowy.

Okazało się bowiem, że w tym czasie celebrytka nie płaciła podatków państwu Izrael. Tamtejszy fiskus oszacował, że modelka zarobiła wówczas w USA ok. 3,5 mln funtów, z których ani pens nie wpłynął do żydowskiej kasy. Według „Daily Mail”, izraelski fiskus żąda ok. 1,7 mln funtów. Prawnicy modelki zapowiedzieli już odwołanie od tej decyzji.

Źródło: wp.pl