Władze miasta oraz uczniowie nie chcą mszy św. z udziałem abp. Jędraszewskiego! Będzie skandal?

Publikacja filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” wzbudziła wiele kontrowersji wśród wiernych, komentatorów oraz polityków. Dziś o 9.30 ma odbyć się msza z okazji 100-lecia I LO w Poznaniu, którą ma odprawić abp Marek Jędraszewski.

Jak przekonywał zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, sam nie weźmie w niej udziału: „To mój gest dezaprobaty wobec braku reakcji metropolity na czyny, które wyrządzają krzywdę ludziom i Kościołowi”.

Wiśniewski reprezentuje władze Poznania podczas mszy św., ponieważ jest katolikiem. Sam prezydent Jaśkowiak otwarcie deklaruje się jako niewierzący.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski jest absolwentem słynnego „Marcinka” i pochodzi z Poznania. Już wiadomo, że podczas celebrowanej przez duchownego mszy św. dojdzie do demonstracji, w której będą brać udział także obecni uczniowie I LO. Zamierzają tam stanąć z banerem: „Jędraszewski! Wstyd nam za ciebie! Absolwenci Marcinka”.

Demonstranci chcą wyrazić swój sprzeciw wobec słów abp Jędraszewskiego, który określał informacje o nadużyciach seksualnych w Kościele jako przykład „prześladowania chrześcijan”. Nie reagował też w przypadku abp. Paetza.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza” o filmie braci Sekielskich powiedział: „Trzeba się nachylać nad tym wszystkim, co jest złe i w Kościele, ale także poza nim. Najgorsze jest to, że z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka”.

